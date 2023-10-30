المركز يزور العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن في إطار حملته الترويجية الأوسع نطاقاً "وجد من أجل التجارة" التي تجوب الأمريكتين الشمالية والجنوبية

الحملة الترويجية في كولومبيا استقطبت أكثر من 150 من قادة الأعمال الكولومبيون في صناعات رئيسية تغطي القهوة والكاكاو والفواكه الاستوائية والزمرد والذهب والمياه والتكنولوجيا

الحملة تدعم استكمال المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا والتي من المتوقع أن تضاعف حجم التجارة والاستثمار الثنائي بين البلدين ثلاث مرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في كولومبيا وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

تعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين. ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وكولومبيا 272 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف تدفقات التجارة والاستثمار بينهما ثلاث مرات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة بداية من الزمرد مروراً بالذهب ووصولاً إلى التكنولوجيا. كما أنها قوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية كونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحدة من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض. ويجمع بين دولة الإمارات وكولومبيا بالفعل علاقات تجارية ديناميكية راسخة، وهدفنا هو الانتقال بهذه العلاقة إلى المستوى التالي. ولذلك، يسعدني أن أعود إلى كولومبيا لتوطيد أواصر علاقاتنا التجارية بشكل أكبر وتسليط الضوء على الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دبي لتكون بوابة للقطاعات والسلع الكولومبية المتنوعة للتوسع عالمياً".

أقيمت فعاليات الحملة الترويجية "وجد من أجل التجارة" بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بوغوتا، وغرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تشجيع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي "بروكوكولومبيا"، ومبادرة "صنع في ريسارالدا"، وشركة فيداتيك، ومكتب حاكم ولاية ريسارالدا. واستقطبت أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وجاءت الحملة الترويجية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة في كولومبيا كجزء من سلسلة أوسع من فعاليات "وجد من أجل التجارة" الترويجية التي تجوب الأمريكتين، حيث يستكملها المركز في الولايات المتحدة بزيارة مدينة ميامي ومن ثم يختتمها في نيويورك يوم 30 أكتوبر الجاري.

وتلعب سلسلة الحملات الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسهم المركز بنسبة 11٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة. واستقطب المركز رقماً قياسياً من حيث عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه بعد تسجيل 3,049 شركة جديدة في منطقته الحرة خلال عام 2022 و1,456 شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه عتبة 23,000 شركة تتنوع ما بين شركات كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع لرواد أعمال مستقلين.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae