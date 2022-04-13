مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف حملته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في ثلاث مدن رئيسية في البرازيل، وهي إسبيريتو سانتو وميناس جيرايس وساو باولو

سلّطت الحملة الترويجية الضوء على سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في الإمارة، كما أبرزت مكانة مركز دبي للسلع المتعدة كوجهة عالمية للتجارة بحضور قادة وروّاد الأعمال في البرازيل

جاء تنظيم الحملة الترويجية بالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بما يعزز العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين

دبي، الإمارات: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح حملته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في مدن برازيلية رئيسية، كما سيستضيف جولات أخرى في مدينتي ميناس جيرايس وساو باولو خلال الأسبوع القادم، مما سلط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى توسيع حضورها وعملياتها عالمياً انطلاقاً من دبي.

ونظّم مركز دبي للسلع المتعددة خلال جولته في المدن البرازيلية الذي تحدث فيه عدد من المسؤولين التنفيذيين لدى المركز لقادة وروّاد الأعمال المحليين من مجموعة من القطاعات حول سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة أمام الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات. كما تطرقوا إلى سُبل تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل بشكل عام.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: " كونها جزءاً من مجموعة البريكس (BRICS) على مدار العقدين الماضيين، تُعد البرازيل لاعباً بارزاً في السوق العالمية، لاسيّما عندما يتعلق الأمر بالسلع الحيوية مثل القهوة والمعادن، فضلاً عن بعض القطاعات المهمة بما في ذلك تصنيع الطائرات والسيارات الصديقة للبيئة. ويتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بكافة المقومات والإمكانات التي تؤهله لتقديم الدعم اللازم لمجموعة واسعة من الشركات البرازيلية التي تطمح إلى تعزيز حضورها دولياً، بالاستفادة من موقع دبي كبوابة عالمية للتجارة تعزز الوصول إلى أسرع الأسواق نمواً في جميع أنحاء العالم. وإنني سعيد بعودتي إلى البرازيل مرة أخرى، التي لطالما أُحب ناسها وتلهمني رؤية مجتمع أعمالها الدولي".

تمثّل أحدث سلسلة من الحملة الترويجية "وُجد من أجل التجارة"، التي أقيمت بالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، الزيارة السادسة للمركز إلى هذه المنطقة، مما يعكس التزامه تجاه البرازيل ويؤكد حرصه على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ضمن مجموعة واسعة من قطاعات السلع.

ومن جانبه، قال أوزمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تربطنا شراكة قوية ومثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة، كللتها مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان خلال شهر سبتمبر 2021. وبموجب هذه الشراكة، ستنظّم الغرفة التجارية العربية البرازيلية سلسلة من الندوات والجولات والفعاليات التجارية وغيرها من الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى ترسيخ العلاقة الممتدة بين مركز دبي للسلع المتعددة والشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسّع عالمياً انطلاقاً من دبي".

ولعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تطوير العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والبرازيل؛ عبر سلسلة من الفعاليات والشراكات، ويحتضن المركز بعض الشركات البرازيلية الرائدة في العالم. وتُعد المنطقة الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة وجهة عالمية للتجارة وموقع مثالي للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها التجارية في دبي واغتنام الفرص المتاحة عبر مجموعة واسعة من الأسواق الدولية.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً عن تسجيل رقم قياسي في الربع الأول من عام 2022 من تسجيلات الشركات - أفضل أداء له خلال منذ تأسيسه قبل عشرين عاماً، بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2021، عندما تجاوزت المنطقة الحرة الحائزة على جوائز 20 ألف شركة.

يمكنكم الاطلاع على البرنامج الكامل لفعاليات مركز دبي للسلع المتعددة بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dmcc.ae/events.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae