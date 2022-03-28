ملعب كرة قدم مصمم خصيصاً لدعم الألعاب الرياضية الشعبية في دبي

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة إضفاء مزيد من الخيارات المتنوعة إلى نمط حياة مجتمع أبراج بحيرات جميرا، الذي يضم أكثر من 100 ألف مقيم وزائر، عبر توفير مرافق ترفيهية جديدة

دبي، الامارات العربية المتحدة: رحَّب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بأسطورة النادي الإيطالي إيه سي ميلان كلارنس سيدورف لافتتاح ملعب كرة قدم في أبراج بحيرات جميرا، وهو منشأة رياضية جديدة صُممت خصيصاً لتشجيع أفراد المجتمع على مزاولة الألعاب الرياضية الشعبية. وستساهم هذه المنشأة الجديدة، التي تقع داخل حديقة أبراج بحيرات جميرا بإمارة دبي، في توسيع نطاق الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل مجتمع أبراج بحيرات جميرا.

يضم ملعب كرة القدم في مجتمع أبراج بحيرات جميرا أرضيات ثلاثية الأبعاد معتمدة من الفيفا، ويأتي تصميمه وفقاً للمعايير الدولية بحيث يستوعب ملاعب سباعية ويمكن تقسيمه إلى ملعبين خماسيين منفصلين. وتأتي هذه المنشأة الجديدة مزوّدة بعوارض وقوائم للمرمى بالإضافة إلى مقاعد ولوحات دعائية، كما تأتي مزوّدة بأنظمة إضاءة كاملة لتوفير إنارة المباريات المسائية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن توفير مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية يُعد ركيزةً أساسية ضمن المساعي المبذولة في إرساء أسس مجتمع من الطراز العالمي، كحال أبراج بحيرات جميرا. ويأتي افتتاح ملعب كرة القدم الجديد في قلب أبراج بحيرات جميرا منسجماً مع جهود مركز دبي للسلع المتعددة الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع المتنامي في هذه المنطقة، ولا سيّما بعد ردود الأفعال الإيجابية من عشّاق الألعاب الرياضية فيما يتعلق بملعب كرة السلة في أبراج بحيرات جميرا. وإنني أوّد في هذه المناسبة الخاصة أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى أسطورة كرة القدم، الفائز بدوري أبطال أوروبا الرباعي، والعضو في مركز دبي للسلع المتعددة، كلارنس سيدورف، تقديراً لمشاركته في الافتتاح وجعله من حفل الافتتاح لحظة لا تُنسى للجميع. وانطلاقاً من إستراتيجيتنا طويلة الأجل الرامية إلى الارتقاء بتجارب وخيارات أنماط الحياة، فإننا سنواصل المسيرة خلال الأشهر القادمة لإنجاز العديد من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء منطقة أبراج بحيرات جميرا".

وتجدر الإشارة أنه تم افتتاح ملعب كرة القدم في أبراج بحيرات جميرا خلال حفل رسمي أقيم يوم 27 مارس، بمشاركة أسطورة نادي إيه سي ميلان كلارنس سيدورف وسط لفيف من المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بمن فيهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات؛ وﺟﻴﻤﺲ ﻏﺎرﺑﻮت، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻷﺻﻮل. وأقيم الحفل، الذي شهد حضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي قطاع الرياضات والعديد من الشركاء الرئيسيين، بالتزامن مع "لا ليغا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كما تخللته منافسة بين اللاعبين الصغار، ودرس مع النجم الدولي سيدورف، وعرض كرة قدم استعراضي، بجانب حفل توزيع جوائز.

وتشكل هذه المنشأة الرياضية الجديدة استكمالاً لجهود مركز دبي للسلع المتعددة ومساعيه المستمرة في تعزيز تجارب نمط حياة المجتمع في أبراج بحيرات جميرا وترسيخ مكانة هذه المنطقة كإحدى أفضل الوجهات في دبي للسكن والعمل والترفيه، والتي تحتضن مجتمعاً متنامياً ومتنوعاً يضم أكثر من 100 ألف نسمة يعملون ويعيشون ويزورون المنطقة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، تطوير هذه المنطقة والارتقاء بها.

ويأتي افتتاح ملعب كرة القدم الجديد عقب استكمال عدد من المشروعات الرئيسية خلال العام 2021 والإعلان عن تنفيذ مزيد من التحسينات في مجتمع أبراج بحيرات جميرا خلال العام 2022، بما في ذلك مساحات أنشطة اللياقة البدنية والملاعب الرياضية، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية عبر إنشاء شبكة طرق جديدة وتخصيص مساحات خضراء، بجانب توفير مساحات إضافية لوقوف سيارات الزوّار مع إعادة تجديد البحيرات في جميع أنحاء المنطقة.

سيتم الإعلان قريباً عن مزيد من المعلومات حول ملعب كرة القدم في أبراج بحيرات جميرا، بما في ذلك معلومات الحجز.

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