زار المراكز التجارية والمالية الرئيسية في ميامي ونيويورك لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي

سلط خلال الجولة الضوء على مجالات رئيسية للتعاون مثل تقنيات التشفير والويب 3 والماس بما يعزز التجارة الثنائية بين البلدين والتي تبلغ حالياً 27.8 مليار دولار أمريكي

يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حوالي 45٪ من أصل 1500 شركة أمريكية تعمل في الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في الولايات المتحدة، حيث استضاف فعاليتين في ميامي ونيويورك ضمن جهوده لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي ودعم نمو التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

توفر دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وجهة مثالية للشركات الأمريكية التي تتطلع لتوسيع نطاق عملياتها دولياً والاستفادة من فرص الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم انطلاقاً من المركز الذي يضم اليوم ما يقرب من 45٪ من أصل حوالي 1500 شركة أمريكية عاملة في الدولة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لطالما كانت دبي عموماً ومركز دبي للسلع المتعددة وجهة مفضلة للتجارة والأعمال بالنسبة للشركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء في مجالات تجارة السلع المادية أو التكنولوجيا عالية القيمة مثل تقنيات التشفير والويب 3. وينعكس هذا التنوع في تركيبة الشركات الأمريكية المسجلة لدينا حيث يحتضن المركز اليوم 669 شركة أمريكية، أي حوالي نصف الشركات الأمريكية العاملة في الدولة، منها شركات عملاقة متعددة الجنسيات وعلامات تجارية معروفة مثل أمريكان إكسبريس وبلكين وكارجيل. وتواصل الشركات الأمريكية اختيار مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة لتأسيس أعمالها ومن أحدث الأمثلة انضمام سولانا إلى مركز كريبتو التابع للمركز كشريك داعم للنمو، والمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة كواحد من أوائل المستأجرين التجاريين الذين انتقلوا إلى برج أبتاون تاور. سعيدٌ جداً بالعودة إلى الولايات المتحدة لتعزيز أواصر علاقاتنا التجارية مع الأمريكتين وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى دبي".

أقيمت فعاليتا الجولة الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في الولايات المتحدة بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وغرفة التجارة الأمريكية، وغرفة تجارة ميامي الكبرى، وغرفة تجارة نيويورك الكبرى. وتعرف الحضور خلال الفعاليتين على الجاذبية التجارية لدبي وما توفره المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من مقومات فريدة لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.

يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهما في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ويحتضن حالياً 669 شركة أمريكية، بما في ذلك شركات كبرى متعددة الجنسيات وعلامات تجارية عالمية معروفة، تتخذ من المنطقة الحرة للمركز مقراً لممارسة أعمالها التجارية مع أسواقها المستهدفة في جميع أنحاء العالم.

جاءت الحملة الترويجية في الولايات المتحدة كجزء من حملة ترويجية أوسع جابت مدناً رئيسية في الأمريكتين. فخلال الأسبوع الماضي، زار مركز دبي للسلع المتعددة سوقين رئيسيتين في كولومبيا، بوغوتا وريسارالدا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكولومبيا في مجالات تجارة الطاقة والزمرد والقهوة.

وتلعب سلسلة الجولات الترويجية "وُجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم المركز بنسبة 11٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وخلال العام 2022، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة رقما قياسيا بلغ 3,049 شركة جديدة انضمت إلى منطقته الحرة، و1,456 شركة جديدة انضمت إليه في النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 23,000 شركة منها شركاتٍ كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع لرواد أعمال مستقلين.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae