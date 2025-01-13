شرطة دبي تطلق نظام "درون بوكس" لأول مرة في منطقة أبراج شاهقة

شبكة متطورة من الطائرات المُسيرة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك تقليل زمن الانتشار وتوفير بيانات حيوية لدعم اتخاذ القرارات أثناء الحالات الطارئة

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن إبرام شراكة مع شرطة دبي لتوسيع شبكتها المبتكرة للطائرات المُسيرة بهدف تعزيز الأمن وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أبرز مناطق الأعمال في إمارة دبي.

تم توظيف نظام "درون بوكس" المتطور عبر منطقتي "أبتاون دبي" و"أبراج بحيرات جميرا" التابعتين لمركز دبي للسلع المتعددة، ليكون بذلك أول حالة استخدام للنظام في مراقبة المباني الشاهقة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في التزام شرطة دبي بتبني التكنولوجيا الذكية لتعزيز السلامة الحضرية، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والمراقبة عن بُعد في البيئات العمرانية ذات الارتفاعات العالية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعد نظام درون بوكس أحد أكثر تقنيات الطائرات بدون طيار تطوراً في العالم، ويلعب دوراً هاماً في تعزيز السلامة العامة في دبي. ويمثل استخدام نظام درون بوكس في مجتمعي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في المباني الشاهقة، ما يدل على التزامنا بتوفير أفضل تجربة في جميع مناطقنا. وتظهر شراكتنا الأخيرة مع شرطة دبي أننا مستمرون في وضع معايير الحياة الحضرية الذكية والمبتكرة والآمنة في أحد أكثر المجتمعات حيوية في إمارة دبي."

ومن جانبه، أوضح النقيب مهندس محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أهمية هذه المبادرة قائلاً: "يُعد نظام 'درون بوكس’ مبادرة نوعية على مستوى المدينة أطلقتها شرطة دبي، وقد أثبتت فعاليتها في تقليص أوقات الاستجابة للطوارئ وتوفير بيانات حيوية تدعم عملية اتخاذ القرار. ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نسعى إلى توظيف هذه القدرات الجوية لتعزيز السلامة العامة وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً وأبرز مراكز الأعمال على مستوى العالم".

وتجدر الإشارة أنه تم تطوير هذا النظام المبتكر من قِبل شركة "أونداس أوتونوموس سيستمز" (المُدرجة في ناسداك تحت الرمز ONDS)) ويتم تقديمه من خلال شركتها الإماراتية "إيروبوتيكس" في مركز دبي للسلع المتعددة. وقد حصل النظام على شهادة الاعتماد من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، مما يجعله واحداً من أكثر تقنيات الطائرات المسيّرة تطوراً على مستوى العالم.

تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام "درون بوكس" بالكامل لمراقبة منطقة مباني شاهقة، مما يبرز النهج المبتكر لشرطة دبي في تعزيز السلامة في المناطق الحضرية المكتظة ومراكز الأعمال. وتتميز الطائرات المسيّرة بقدرتها على العمل خارج نطاق الرؤية البصرية، وهي مصممة للاستجابة السريعة للحوادث، مع جمع بيانات أساسية تدعم عمليات اتخاذ القرار.

تم إطلاق مبادرة "درون بوكس" لأول مرة في عام 2021 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزز مكانة دبي العالمية الرائدة في مجال الابتكارات الذكية وتبنّي أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز السلامة والأمن العام.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويوفر المركز، سواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تضم عقارات متميزة من الطراز العالمي مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي، أو بتقديم خدمات أعمال عالية الكفاءة، كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة بدوره في دعم نمو وازدهار الشركات، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للتجارة العالمية، حاضراً ومستقبلاً، www.dmcc.ae.

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