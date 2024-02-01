• وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي يعزز تنوع الخيارات العقارية التي يوفرها المركز

• تعيين شركة الهندسة الجيوتقنية "سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن" لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات

• برجان تجاريان من 23 و17 طابقاً يضافان إلى منطقة أبتاون دبي بجانب المعلم البارز أبتاون تاور فضلاً عن البرجين السكنيين المعلن عنهما مؤخراً ضمن مشروع "ميرسر هاوس"



دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي انطلاقاً من سعي المركز إلى زيادة عروضه العقارية الفاخرة وتوسيعها، ويأتي وضع حجر الأساس بعد تعيين شركة "سويس بورينج اوفرسيز بايلنج كوربوريشن" لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.



تتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي في قلب دبي الجديدة إلى الجنوب من المدينة، ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70,000 متر مربع (753,000 قدم مربع) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8,000 متر مربع (86,000 قدم مربع) من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة.



وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيبلغ إجمالي مساحة أبتاون دبي الطابقية 538,000 متر مربع (5.8 مليون قدم مربع)، منها 232,000 متر مربع (2.5 مليون قدم مربع) مخصصة للمكاتب التجارية.



وبعد إضافة هاذين البرجين إلى المنطقة، إلى جانب أبتاون تاور والبرجين السكنيين ضمن مشروع "ميرسر هاوس" الذي أطلقته إلينغتون العقارية مؤخراً، تمثل الأبراج المكتملة أكثر من نصف الأبراج التسعة المزمع بناؤها في أبتاون دبي، والمقرر أن تحيط بمنقطة البلازا التي ستحتضن بدورها مزيجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات بما في ذلك الأعمال الفنية التركيبية والعروض الموسيقية والسينمائية وعروض الأزياء.



وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعكف مركز دبي للسلع المتعددة منذ أكثر من 20 عاماً على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله – في بناء منطقة مخصصة للأعمال بمواصفات عالمية في دبي، لا سيما توفير مساحات تجارية عالية الجودة، وهو الهدف الذي نسعى إليه انطلاقاً من فهمنا لاحتياجات الشركات العالمية، وإثباتاً لقوة الطلب عكس ما يُشاع من وجود فائض متكدس في عرض المساحات المكتبية في الإمارة. وتمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في أبتاون تاور دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من أبتاون دبي لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال وبالتالي تعزيز القيمة الاستثنائية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة".



تركز أعمال التجهيز التي ستتولاها شركة "سويس بورينج" على أنظمة إعداد الطوابق السفلية الثلاثة وأعمال الأساسات وطوابق المنصة والجسور المستقبلية، فضلاً عن أعمال نزح المياه وحفر كامل قطعة الأرض المخصصة للمرحلة الثانية في البرجين.



تأتي المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي بعد افتتاح أبتاون تاور عام 2023، والمكون من 81 طابقاً ويستضيف 31 شركة عالمية رائدة مثل انفزلاين، وويلبريد، وهيكفيجن، والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، إضافة إلى الغرف الفندقية والوحدات السكنية المميزة ضمن فندق سو/ أبتاون دبي الفاخر.



واعتماداً على نجاح أبراج بحيرات جميرا ونموها المستمر، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطوير مشروع أبتاون دبي لإنشاء وجهة سكنية وتجارية بمواصفات عالمية. فقد أثمرت شراكة المركز مع شركة "ويمبرلي أليسون تونغ آند غو" (WATG) العالمية المتخصصة في استشارات إنشاء الوجهات المميزة، وشركة "أدريان سميث آند جوردون جيل" للهندسة المعمارية (AS+GG) المشهورة عالمياً في مجال تصميم الأبراج الشاهقة، عن ظهور مشروع أبتاون دبي كوجهة رائدة تضع معايير جديدة لمستقبل مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدام.



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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae