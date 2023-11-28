سيوفر مشروع "سويد ون" 500 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، بما يلبي الطلب المتنامي على المساحات التجارية

سيقدم المشروع، والمتوقع انتهاءه في عام 2026، للمستأجرين من الشركات والأعمال مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق والخدمات

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة دوره الريادي في دعم مشهد الأعمال في الإمارة، من خلال تمهيد الطريق أمام نمو قطاع الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، و"سويد آند سويد"، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع عقاري جديد بعنوان "سويد ون"، وهو مبنى مكتبي من الدرجة الأولى يقع في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا النابضة بالحيوية.

وسيتم تطوير هذا المشروع الجديد، الذي من المتوقع الانتهاء من تشييده في عام 2026، على مساحة 500 ألف قدم مربع بما يتماشى مع المواصفات الهندسية ومعايير التصاميم العصرية التي تتميز بها الشركة العقارية الرائدة "سويد آند سويد"، ليُضاف بذلك إنجازاً آخر إلى محفظتها من المشاريع التجارية الناجحة، والتي تضم اليوم مقرات عدد من الشركات الدولية المرموقة، بما فيها "فيزا" ، و"أوراكل"، و"جوجل".

وتماشياً مع زخم النمو القياسي المشهود خلال السنوات الأخيرة في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فإن المبنى الجديد يأتي استجابةً للحاجة المُلحة إلى توفير مساحات مكتبية فاخرة جديدة، حيث سيتمتع المستأجرون بمجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات ومساحات صف سيارات فسيحة الزوّار وغير ذلك من الإطلالات البانورامية مع إمكانية الوصول من وإلى شارع السرايات وطريق الخيل الأول.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يأتي مشروع ’سويد ون’، الذي سيضم مرافق عصرية ضمن 500 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى، تتويجاً لمسيرة النمو المشهودة في مركز دبي للسلع المتعددة وتأكيداً على التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات النوعية والعروض الدولية لمجتمع الأعمال في قلب دبي. وينسجم مشروع ’سويد ون’ مع رؤيتنا في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ونحن سعداء بشراكتنا مع الشركة العقارية ’سويد آند سويد’، بينما نواصل مساعينا المبذولة نحو تعزيز نمو وازدهار هذه المنطقة".

ومن جانبه، قال ماهر سويد، الشريك الإداري والمؤسس لدى شركة "سويد آند سويد": "يُعد ’سويد ون’ إضافةً مميزةً أخرى إلى محفظة مشاريعنا الواسعة، وهو يسطر فصلاً جديداً في مسيرة نمو وتوسّع الشركة. ورغم التحديات التي تواجه قطاع المساحات المكتبية والتجارية في السوق الغربية، وتحديداً في الولايات المتحدة، فإن شركة ’سويد آند سويد’ لا تزال متفائلة بالإمكانات التي يحملها قطاع العقارات التجارية في دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً جاذباً للعديد من الشركات والأعمال".

وأضاف ماهر قائلاً: "تم تصميم المشروع ليلبي احتياجات بيئة العمل المستقبلية مراعياً معايير مجتمع الأعمال الحيوي في مركز دبي للسلع المتعدة، حيث سيقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات للمستأجرين، بدايةً من مكاتب صغيرة مجهّزة بالكامل على مساحة 500 قدم مربع وصولاً إلى مكاتب ممتدة على طابق بالكامل بمساحة 27 ألف قدم مربع. كما أن مشروع ’سويد ون’ سيتضمن مبادرات مسؤولة بيئياً ويستهدف الحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED".

توسعت منطقة أبراج بحيرات جميرا لتصبح إحدى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات الرائدة في دبي. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو تنوع مرافقها التي تشمل الترفيه والضيافة وتناول الطعام والاستجمام. وهي تحتضن خيارات متنوعة تلبي مختلف الأذواق؛ من منافذ المأكولات والمشروبات المؤقتة والمطاعم والمقاهي من فئة الخمس نجوم وصولاً إلى الأسواق المجتمعية والمتاجر الراقية.

وانطلاقاً من التزامه بتعزيز نمو قطاع الأعمال في الإمارة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة دوره المحوري في دفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية في دبي. وبفضل التنمية المستمرة في بنيته التحتية منقطعة النظير ودعمه المتواصل لمجتمع الأعمال، يساهم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم بنحو 11% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae