دبي وهونج كونج، الإمارات العربية المتحدة- أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومركز هونج كونج للتحكيم الدولي (HKIAC)عن توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز الأهداف المشتركة للطرفين والتزامهما بدعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.

وصرحت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تعقيباً على هذا التعاون : " يعكس تحالفنا مع مركز هونج كونج للتحكيم الدولي على التزامنا المشترك بالارتقاء بمعايير التحكيم الدولي، حيث تعتبر دبي وهونج كونج مدينتين رائدتين في مجال التجارة العالمية . وتمثل هذه المذكرة شهادة على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي ببناء شراكات استراتيجية وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات من خلال الطرق البديلة.

و أضافت ماريل ديمسي، الأمين العام لمركز هونج كونج للتحكيم الدولي ، قائلة: "يعتبر هذا التعاون منصة هامة لكل من مركز هونج كونج للتحكيم الدولي ومركز دبي للتحكيم الدولي لتطوير وتعزيز التحكيم الدولي و الاستعانة به في حل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود والتي تشمل الشركات واالاستثمارات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وهونج كونج والصين مقراً لأعمالها ، حيث يمثل هذا التحالف فرصة حقيقة مع نمو قطاع الاستثمار الصيني في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع مكانة هونج كونج كمركز لحل المنازعات المتعلقة بمبادرة (الحزام والطريق)."

أهمية التحالفات الاستراتيجية في تطوير التحكيم الدولي

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، ازدهاراً مستمراً وتطوراً سريعاً على مر السنين، مما جعل كلاً من هونج كونج ودبي بوابات رئيسية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات على الساحة العالمية.

و تشير أحدث الإحصائيات الاقتصادية على ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين دولتي الصين والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، مما جعل دبي شريكًا رئيسيًا للصين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط، و تعزز هذه الشراكة بينهما الأهداف المشتركة و المنافع المتبادلة بين الطرفين ، حيث ساهمت في تسهيل العديد من الفرص التجارية وتبادل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادرة "الحزام والطريق"،و قد زادت أهمية مكانة هونج كونج لتصبح النقطة الاستراتيجية الحيوية بين الصين وشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط.

تمثل مذكرة التفاهم بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي خطوة رئيسية لتطوير وتعزيز الروابط الاقتصادية القوية، حيث ترمز إلى الرؤية المستقبلية لكلا المركزين، مما يضمن تطوير آليات حديثة ومرنة وفعّالة لحل المنازعات المستقبلية تتناسب مع النمو المضطرد في التجارة والاستثمارات.

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عن مركز دبي للتحكيم الدولي:

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في العام 1994 وهو مركز التحكيم الأكبر في الشرق الأوسط. يلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. و ذلك من خلال محكمة التحكيم التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً, و مجلس الإدارة الموسع، و قواعد التحكيم الجديدة للعام 2022 .

عن مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي:

تأسس مركز التحكيم الدولي في هونغ كونغ (HKIAC) في عام 1985 لتقديم خدمات فعالة ومستقلة لحل المنازعات، متخصصًا في التحكيم والوساطة. مقره الرئيسي في هونغ كونغ حيث يوجد هناك أيضا مركز الجلسات ، كما يمتلك مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي مكاتب في سيول وشنغهاي أيضاً . كما يعتبر مركز التحكيم الدولي الأفضل من حيث عدد القضايا في آسيا، ويقدم عددًا من المزايا الفريدة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بدولة الصين.