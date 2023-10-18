دبي، مع انطلاق فعاليات النسخة الثالثة والأربعون من معرض جيتكس جلوبال المتخصص في مجال التكنولوجيا في دبي، والذي يعكس حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات. وكجزء من التزام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) بالتطور المستمر، وقع المركز تعاون استراتيجي مع مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة (SVAMC) لتعزيز قدراته على حل نزاعات قطاع التكنولوجيا وتوفير حلولاً متطورة لفض المنازعات المتعلقة في هذا القطاع ومواكبة تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة التكنولوجيا العالمية البالغة 5.2 تريليون دولار.

وينص هذا التعاون على بعض الجوانب المحورية ومنها:

تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات في القطاع التكنولوجي : يساهم هذا التعاون في تطوير آليات وحلول مصممة خصيصًا لفض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، والذي يعزز مبادرة دبي 33 D في ترسيخ مكانة دبي في قطاع التكنولوجيا.

: يساهم هذا التعاون في تطوير آليات وحلول مصممة خصيصًا لفض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، والذي يعزز مبادرة دبي 33 في ترسيخ مكانة دبي في قطاع التكنولوجيا. دمج وتبادل الخبرات العالمية: ينص التعاون على تبادل بين محكمين وخبراء عالميين متخصصين في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا.

ينص التعاون على تبادل بين محكمين وخبراء عالميين متخصصين في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا. تمكين التطور الرقمي: يعزز هذا التعاون تشكيل نظامًا بيئيًا متماسكًا يدعم نمو الاقتصاد الرقمي .

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: " تعزز هذه الشراكة مع مركز دبي للتحكيم الدولي التزام المركز بدعم منازعات التكنولوجيا من أجل اقتصاد رقمي مستدام. وتماشياً مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية "D33" نسعى لتطوير قدراتنا في إطار جهودنا لترسيخ مكانة مركز دبي للتحكيم الدولي كمركز رائد في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا. خلال الفترة القصيرة السابقة خضع مركز دبي للتحكيم الدولي لتحول شامل، ويشكل بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مثل مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة خطوات عملية في دعم تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا المستقبلية ".

وأضافت السيدة سارة رينولدز، الرئيس التنفيذي لـمركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة: "إن التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي يوفر لنا فرصة فريدة لدمج خبراتنا التكنولوجية مع الرؤى الإقليمية للمركز. ومع تحول المشهد التكنولوجي العالمي، يتزايد الطلب على توفير أساليب مبتكرة وقابلة للتكييف لفض النزاعات".

يجسد التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي و مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وملائمة احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة.

#بياناتحكومية

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عن مركز دبي للتحكيم الدولي:

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في العام 1994 وهو مركز التحكيم الأكبر في الشرق الأوسط. يلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. و ذلك من خلال محكمة التحكيم التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً، و مجلس الإدارة الموسع، و قواعد التحكيم الجديدة للعام 2022.

عن مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة (SVAMC) :

يحظى مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة (SVAMC) بمكانة عالمية باعتباره رائدًا في مجال التحكيم والوساطة فيما يتعلق بمنازعات التكنولوجيا والملكية الفكرية. و يلتزم بوضع أفضل الممارسات ومعالجة التحديات التي يفرضها قطاع التكنولوجيا.