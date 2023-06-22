دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن أول اجتماع مغلق حضوري لمحكمة التحكيم التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا. حيث إنعقد الاجتماع في دبي بتاريخ 20 يونيو 2023، تبع الاجتماع سلسلة من النقاشات التفاعلية والأنشطة وفعالية تعارف لمجتمع التحكيم امتدت على مدار أسبوع. تعتبر هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من التزام المركز بتعزيز التواصل الفعال والتشاركية في قطاع تسوية المنازعات بالوسائل البديلة.

تتكون محكمة التحكيم من 13 خبير عالمي بارز في مجال التحكيم بقيادة رئيس المحكمة الدكتور مايكل برايلز ونائب الرئيس إرين ميلر رانكين. و تعمل المحكمة على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز بعد إعادة إطلاقه وإصدار قواعد التحكيم وتشكيل محكمة التحكيم في عام 2022.

يشكل انعقاد هذا الاجتماع لمحكمة التحكيم الجديدة والأنشطة التي تزامنت معه فرصة حقيقة للتعاون ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات. علق الدكتور برايلز رئيس المحكمة قائلاً: “بدأ مركز دبي للتحكيم الدولي مرحلة جديدة في مسيرة تطوره. هدفنا هو تعزيز مكانتنا كمركز تحكيم رائد في الشرق الأوسط والتوسع ونصبح مركزًا دوليًا من الدرجة الأولى. تسعى محكمة التحكيم، التي تضم أعضاء من 4 قارات، إلى أداء دورها الكامل للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات. سنحرص على ضمان إدارة القضايا بشكل فعال ومتجاوب ووفق أعلى المستويات العالمية. مع التعيينات الأخيرة وتوسع فريق المركز، نحن على ثقة تامة بقدرتنا على الوصول الى هذه الأهداف”.

إن الخبرة الجماعية للمحكمة، إلى جانب فريق إدارة القضايا الذي تم تطويره وتوسيعه حديثًا، تضمن الآن أعلى معايير إدارة والإشراف على الإجراءات التي تتم بموجب قواعد المركز.

كما صرح رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير، قائلاً: "تُسلِّط هذه السلسلة من الاجتماعات والمشاركات الضوء على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بإشراك أصحاب المصلحة وتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. وبينما نتطلع إلى المستقبل، ستستمر مبادراتنا ونشاطاتنا في السعي للوصول الى اعلى درجات التميز، ودعم والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة."

ومن المقرر انعقاد الاجتماع القادم لمحكمة التحكيم في دبي في نوفمبر 2023، تزامنًا مع أسبوع التحكيم في دبي الذي يستمر من13 حتى 17 نوفمبر 2023.

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عن المركز:

مركز دبي للتحكيم الدولي هو مركز التحكيم الأكبر في الشرق الأوسط. يوفر المركز لمجتمع الأعمال الدولي مجموعة شاملة من خدمات التحكيم والتوفيق. مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، يستمر المركز في التزامه بالتميز، والتعريف والتشجيع على استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات. يقع مقر المركز الرئيسي في دبي، مؤكدا على أهميتها كمركز عالمي لتسوية المنازعات الدولية.