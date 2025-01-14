4 مساقات متنوعة ضمن برنامج المبادرة الأولى من نوعها ومنح شهادة معتمدة للخريجين

المشاركة متاحة لمختلف الجنسيات والتخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة

إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي"

سعيد الفلاسي: المبادرة ستسهم بإعداد كفاءات متمكنة قادرة على تفعيل فرص ومنافع الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية

دبي: أعلن "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" اليوم عن فتح باب التسجيل في مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، التي وجه بإطلاقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في مايو 2024 لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة خلال السنوات الثلاث القادمة انطلاقاً من دبي.

وتتيح مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" الأولى من نوعها فرصة للمنتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات لاكتساب مهارات تخصصية نوعية في أسس برمجة وهندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تعزيز القدرات والإمكانات للتطور المهني والإبداعي على المستويين الفردي والمؤسسي.

مستهدفات مستقبلية

وتم إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي" وبما يسهم في إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع الابتكار والتقدم والتنمية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي ووجهة لاستثماراته الواعدة.

سعيد الفلاسي: المبادرة ستسهم بإعداد كفاءات متمكنة قادرة على تفعيل فرص ومنافع الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية

وأكد سعيد الفلاسي مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" تفتح فرص جديدة للمشاركين من كافة التخصصات وتمكنّهم من قيادة مسارات استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحيوية والإبداعية والمعرفية، كما تسهم في إعداد كفاءات متمكنة في تفعيل فرص ومنافع الذكاء الاصطناعي لتصميم المستقبل وفتح آفاق جديدة من دبي.

وقال: "هذه المبادرة تعزز تنافسية دبي وجاهزيتها وريادتها في تبنّي تقنيات المستقبل ويسهم كذلك في بناء الكوادر وتمكين الخبرات والكفاءات عالمية المستوى في برمجة أوامر الذكاء الاصطناعي وتفعيل استخداماته كما يدعم تحقيق مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات المهمة للمستقبل."

4 مساقات متنوعة

وتضم مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" 4 مساقات متنوعة ليتعرف المشاركون من خلال المساق الأول على أساسيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام مهارات صياغة الأوامر البرمجية لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات الهائلة لهذه التكنولوجيا وابتكار الحلول للتحديات الراهنة والمستقبلية. وسيركز المساق الثاني على إتقان التفاعل مع روبوتات الدردشة الذكية من خلال صياغة أوامر برمجية تعزز القدرة على إجراء محادثات فعالة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

أما في المساق الثالث، سيتعرف المشاركون على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهل تنفيذ المهام اليومية وتعزز الإنتاجية. ويوفر المساق الرابع الفرصة لتعزيز القدرات الإبداعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنشاء الأعمال الفنية والموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل مبدع ومبتكر. وسيتم منح شهادات معتمدة للخريجين لدى إكمال هذه المساقات.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه بإطلاق مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" في ختام النسخة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" الذي تم تنظيمه في مايو الماضي بمشاركة 30 متسابقاً من 13 دولة تم اختيارهم من آلاف المشاركات من نحو 100 دولة حول العالم، وفاز بها آجاي سيريل من الهند في فئة البرمجة، وميغان فوكس من النمسا في فئة الفن، وأديتيا ناير من الهند في فئة الأدب. ومن المقرر أن يتم تنظيم النسخة الثانية من هذا التحدي في أبريل المقبل ضمن "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

ويمكن للراغبين بالمشاركة في مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: (www.dub.ai/ar/omp-ar).

-انتهى-

#بياناتحكومية