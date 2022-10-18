للارتقاء بنموذج "استديوهات المشاريع" في جميع أنحاء العالم

الاتفاقية بين مركز دبي المالي العالمي و"شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية" تعزّز أطر التعاون لتطوير نموذج استديوهات المشاريع

الاتفاقية تدعم الارتقاء بنموذج استديوهات المشاريع مستقبلاً وربطها بمنظومات الابتكار والمشاريع الناشئة حول العالم

التعاون بين الطرفين يهدف إلى المساهمة في زيادة عدد استديوهات المشاريع وتوسعة نطاق استخدامها في مركز دبي المالي العالمي وباقي دول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اتفاقية مع "شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية" ومقرها دنفر، بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الارتقاء بنموذج "استديو المشاريع".

وفي هذا الصدد قدم مركز دبي المالي العالمي في أبريل من العام الجاري، أول نموذج من "منصة استديوهات المشاريع" في العالم لتنمية منظومة التمويل الشامل وتقنيات الأصول الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز دبي المالي العالمي لتحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2030 من خلال استقطاب ألمع العقول وأبرز الشركات من جميع أنحاء العالم إلى إمارة دبي، وذلك عبر دعمها بكافة السبل اللازمة لتطوير واختبار وإطلاق الشركات الناشئة الجديدة والمتطورة والمشاريع المشتركة على نطاق غير مسبوق مع ضمان الجودة العالية وإمكانية الوصول الميسر والسريع إلى السوق.

ومن خلال إطلاقه "منصة استديوهات المشاريع"، يؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه بإثراء دور استديوهات المشاريع عبر تعزيز مساهمته في دعم منظومة الابتكار والشركات الناشئة حول العالم. هذا وسيتم تحقيق ذلك من خلال تمكين هذه الشركات عبر إعطاءها فرصة مشاركة أفضل الممارسات المتبعة، مع إثبات أهميتها في المستقبل وذلك في ظل تطور احتياجات المستخدمين.

وسيتعاون مركز دبي المالي العالمي مع "شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية" في إطار الاتفاقية على تنظيم الفعاليات الافتراضية والواقعية المعنيّة باستديوهات المشاريع، بالاضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتطوير أطر العمل والأدوات التنظيمية المصممة خصيصاً لاستخدام استديوهات المشاريع، فضلاً عن وضع ونشر أطر العمل والنماذج القانونية ودفع عجلة الريادة الفكرية عن طريق تطوير محتوى مخصّص لاستديوهات المشاريع.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بمواصلة تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ندرك يقيناً أهمية وفوائد نموذج ’استديوهات المشاريع‘ كبيئة داعمة للمشاريع الناشئة حول العالم. عكفنا في المركز على دراسة النموذج بشكل تفصيلي، وسنعمل بالتعاون مع ’شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية‘ على تطوير المنهجية الفكرية لاستديوهات المشاريع حتى تتمكّن من تلبية احتياجات الشركات الناشئة بشكل أفضل اليوم وفي المستقبل. ومن المؤكد أن دعم استديوهات المشاريع في تعزيز ارتباطها بمنظومة الشركات الناشئة والابتكار سيحفز الشركات على الاستفادة من الاستديوهات وتوظيفها على أكمل وجه، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي".

من جانبه، قال باتريك رايلي، الرئيس التنفيذي في "شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية": "تشهد منظومة استديوهات المشاريع ازدهاراً متنامياً حول العالم، ونحن في شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية‘ نهدف إلى تسليط الضوء على منافع نموذج استديوهات المشاريع في الاقتصاد الإبداعي العالمي، ومساعدة أعضاء شبكتنا من استوديوهات المشاريع على النجاح. وفي إطار مساعينا لتحقيق هذا الهدف، نرحب بشراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي، والتي تسهم في تعزيز حضورنا العالمي والتحالف مع منظومة أعمال تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي فريد وتوفر بيئة استثنائية للاستثمار والابتكار".

وفي خطوة أولى ناتجة عن التعاون المشترك بموجب الاتفاقية، يخطط مركز دبي المالي العالمي و"شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية" لإقامة فعالية افتراضية تحت عنوان "الوضع الراهن لمنظومة العمل العالمية لاستديوهات المشاريع" بتاريخ 18 أكتوبر 2022، وسيكشف الحدث عن المزيد من التفاصيل المتضمنة لأطر العمل القانوني وإجراءات الترخيص التجاري التي وضعها مركز دبي المالي العالمي خصيصاً بما يتلاءم مع استديوهات ابتكار المشاريع والشركات.

سيتم توفير مزيد من المعلومات حول الفعالية وتفاصيل التسجيل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل من مركز دبي المالي العالمي و"شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية".

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