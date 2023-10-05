"إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" يعد خطوة مهمة للمركز ضمن مساعيه لحشد الجهود لجمع التمويل للمشاريع المؤثرة والمستدامة داخل المركز، وقيادة الطريق نحو تعزيز جهود التمويل المستدام في المنطقة بما في ذلك تعزيز الشفافية والإفصاح

"إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" يحصل على مراجعة إيجابية لـ "رأي طرف ثانٍ" من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية

مركز دبي المالي العالمي يحتضن مقر ناسداك دبي، أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، حيث يستأثر بحوالي 64% من الصكوك المستدامة المقومة بالدولار في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن "إطار التمويل المستدام" الذي نُشر في سبتمبر 2023، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ "رأي طرف ثانٍ" من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة.

وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي. واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، حيث يستأثر بحوالي 64% من الصكوك المستدامة المقومة بالدولار في العالم (16.4 مليار دولار أمريكي من أصل 25.8 مليار دولار أمريكي) و46% من الصكوك المستدامة المقومة بالعملات في العالم (17.5 مليار دولار أمريكي من أصل 38.3 مليار دولار أمريكي).

وقدمت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، التي تم تعيينها لمراجعة "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي"، آراء قوية بشأن عملية تقييم المشاريع واختيارها وإعداد التقارير عنها. وتقدم الوكالة أيضاً آراء توافقية حول استخدام العائدات وتقييم إطار العمل وقدرته على المساهمة في الاستدامة.

ووفقاً لـ "ستاندرد آند بورز"، فإن "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" يتماشى أيضاً مع المعايير الدولية بما في ذلك:

مبادئ السندات الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2023

مبادئ القروض الاجتماعية الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA)/ جمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)/ جمعية سوق القروض (LMA) 2023

مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021 (مع الملحق 1 في يونيو 2022)

مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA)/ جمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)/ جمعية سوق القروض (LMA) 2023

المبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021

ويتوافق إطار التمويل المستدام أيضاً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية لتعزيز مستقبل التمويل، ومع أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، ومع رؤية دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال افتتاحه للنسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية اليوم وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، علق سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: "يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، بهدف الاستثمار في مجال التمويل المستدام المتنامي في دبي. ولتحقيق ذلك، نقود العديد من المبادرات، من بينها حصدنا لمواقع متقدمة على عدة أصعدة من بينها أننا أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر ’إطار التمويل المستدام‘ الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ’رأي طرف ثانٍ‘ من وكالة ’ستاندرد آند بورز‘ للتصنيفات الائتمانية. وسيساعد هذا الإطار على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز، بينما نواصل جهودنا نحو حشد جهود التمويل المستدام في المنطقة".

وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج "الطريق إلى COP28" الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).

وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يوضح "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" آليات العمل المناخي، ويتوافق بشكل كبير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تتطلب استمرار التدفقات المالية لتمكين التنمية المستدامة.

وعلاوة على ذلك، يواصل مركز دبي المالي العالمي قيادة مجموعة من برامج الاستدامة الشاملة سعياً للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ، بما في ذلك رئاسته لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، والتي تأسست في عام 2019.

يُذكر أن مركز دبي المالي العالمي حصل على إرشادات من بنك ستاندرد تشارترد بشأن تطوير "إطار التمويل المستدام".

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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