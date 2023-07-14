تنطلق أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية بنسخته الأولى في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2023 تزامناً مع "عام الاستدامة".

جدول أعمال المنتدى يتوافق مع الركائز الأربعة لخطة عمل مؤتمر الأطراف COP28 والتي تتمحور حول تمكين تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28" اليوم الموافق 13 يوليو 2023.

سيجمع مركز دبي المالي العالمي بين صنّاع القرار والتغيير ضمن القطاع المالي على مستوى العالم لمناقشة سبل تمكين القطاع لقيادة تفعيل جهود العمل المناخي، وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام وتسريع العمل نحو تطبيق بنود اتفاق باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

منتدى الاستدامة المستقبلية يمثل أحد ركائز برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 وأحد المحاور التفعيلية للمؤتمر في القطاع المالي، بمشاركة استثنائية للشركات المالية وقادة القطاع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المستدام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن موعد انعقاد النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية، والذي من المُقرر عقده في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2023، في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. حيث سيسلط المنتدى الضوء على تفعيل آليات عمل التمويل المستدام والابتكار، وذلك عبر تعزيز أطر التواصل والتعاون بين قادة القطاع والمستثمرين ورواد التكنولوجيا وصنّاع القرار وتمكين التدفقات الاستثمارية الدولية بين بلدان الشمال والجنوب، لتسريع وتيرة العمل المناخي.

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية الأول في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق الأولويات الوطنية تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تتماشى مع ترأس مركز دبي المالي العالمي لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي والتي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل المركز.

كما يتزامن انعقاد المنتدى مع "عام الاستدامة"، ويهدف إلى تحقيق تقدم ملموس يترجم الرؤية الاستشرافية التي يتبناها مركز دبي المالي العالمي نحو الوصول إلى حلول عالمية مُتسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وفي هذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا الترحيب بالعالم في دبي وللمشاركة ضمن أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية كجزء من استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، يؤكد المنتدى التزامنا الجاد بمعالجة التحديات البيئية المُلحة عالمياً. ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتبني المزيد من الحلول المالية المبتكرة، نهدف إلى تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل منخفض الكربون وقادر على مواجهة التغيرات المناخية. نحن ملتزمون بمواصلة المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونتطلع إلى تعزيز وتفعيل الحوار البنّاء وتحقيق النتائج الفعلية في هذا الصدد انطلاقاً من عقدنا لهذا الحدث المهم ".

يدعو المنتدى قادة القطاع في كل من قطاعي الخدمات المالية والتأمين على تسريع مسيرة التحول نحو تحقيق مستهدفات الحد من الانبعاثات. كما يشكل المنتدى منصّة للتعرف على أحدث تقنيات الاستدامة المستقبلية والتي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات المناخية، والتي تعد ركيزة محورية نحو تحقيق الأجندة العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 و تطبيق بنود اتفاق باريس.

كما يتماشى المنتدى أيضًا مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل القطاع المالي، انطلاقاً من المكانة الرائدة التي تحتلها دبي في مجال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث تزيد القيمة السوقية لناسداك دبي على 110 مليار دولار، وتمثل قيمة السندات والصكوك المستدامة أكثر من 16%.

يتوافق جدول أعمال المنتدى مع الركائز الأربعة لخطة عمل مؤتمر الأطراف COP28 والتي تتمحور حول تمكين تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28" اليوم.

تقود الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي مجموعة من البرامج الشاملة في مجال الاستدامة تهدف إلى تحقيق مستقبل خالي من الانبعاثات. وذلك عبر تفعيل مبادرات مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والمبادرة

الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ورؤية الإمارات 2070، والتي تتبنى توجهات واضحة تستهدف الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، والتنمية العمرانية المستدامة. تشكل هذه الجهود الاستراتيجية إشادة بالنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات البيئية نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

تسلط المناقشات والجلسات في المنتدى الضوء على ‘أطر دعم الشركات في تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية’، و’تمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية’، و’إطلاق العنان لإمكانات الابتكار المبنية على مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية’، و’تعزيز النظم البيئية الريادية المستدامة’، و’ تسريع وتيرة التحول في رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.’

للتسجيل في منتدى الاستدامة المستقبلية، يرجى زيارة الرابط: www.futuresustainabilityforum.com

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