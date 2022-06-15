فعالية طموحة تدعم قطاع الخدمات المالية وتنعقد على مدار يومي 28 و29 يونيو 2022

أكثر من 1000 مشارك بما فيها شخصيات متمرسة في قطاع التكنولوجيا المالية

جلسات حوارية تركز على أبرز المجالات في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الويب 3.0؛ والعالم الافتراضي (الميتافيرس)؛ والرموز غير القابلة للاستبدال؛ والعملات الرقمية؛ والبلوك تشين؛ والتمويل المدمج؛ والخدمات المصرفية المفتوحة؛ والتكنولوجيا التنظيمية؛ والبيئة والمجتمع والحوكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن استضافة فعالية "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" على مدار يومي 28 و29 يونيو 2022 في فندق ريتز كارلتون في المركز. وسيجمع الحدث تحت مظلته كوكبة من شركات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وسيقدم هذا الحدث المتميز للاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية فرصة قيمة لمناقشة وبحث العوامل التي تدعم نمو قطاع الخدمات المالية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 1000 مشارك، بما فيها شخصيات بارزة تضم المبتكرين والمتمرسين ذوي الرؤية الثاقبة في قطاع التكنولوجيا المالية ومؤسسات الاستثمار الرائدة والبنوك وصناع السياسات وشركات الخدمات المالية.

وسيشهد الحدث إلقاء أكثر من 40 كلمة قيمة من متحدثين بتخصصات عدة، وسيتخلله جلسات حوارية، وعرض حالات استخدام ضمن مجموعة من الشركات والمؤسسات، علاوة على الكشف عن منتجات مبتكرة؛ وستساعد جميعها في تسريع وتيرة تبني حلول الجيل المقبل التكنولوجية التي ستنقل القطاع إلى مستويات جديدة.

وسيركز "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" على 10 مجالات رئيسية ترسم المرحلة التالية من قطاع التكنولوجيا المالية وتضم: الويب 3.0؛ والعالم الافتراضي (الميتافيرس)؛ والرموز غير القابلة للاستبدال؛ والعملات الرقمية؛ والبلوك تشين؛ والمدفوعات؛ والتمويل المدمج؛ والخدمات المصرفية المفتوحة؛ والتكنولوجيا التنظيمية؛ والبيئة والمجتمع والحوكمة.

وتضم قائمة الشخصيات التي أكدت مشاركتها في هذا الحدث كلاً من تشينغبينغ زاو الرئيس التنفيذي لمنصة "بينانس"؛ وأرشد غفور رئيس "بنك أوف أميريكا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ورينو ميكو الرئيس العالمي للأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد؛ والدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري؛ وهنري أرسلانيان، الشريك الرئيس في ناين بلوكس كابيتال مانجمنت؛ ونافين جوبتا العضو المنتدب لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ريبل – Ripple".

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نعمل منذ سنوات عديدة على بناء سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتعكس استضافتنا لفعالية ’أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي‘ التزامنا الراسخ بتسريع المرحلة التالية من نموه. وتقدم هذه الفعالية فرصة مثلى تمكن اللاعبين الرئيسيين في القطاع من التواصل والتعاون وإيجاد الأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة النمو والابتكار في القطاع. ولطالما ساهم عملاء منظومة مركز دبي المالي العالمي وسيواصلون قيادة الابتكار الرقمي في مجالات عدة؛ بدءاً من الميتافيرس، إلى التمويل المدمج، ووصولاً إلى المبادرات المعنية بالبيئة والاستدامة والحوكمة. وسيدأب المركز دوماً على توفير بيئة تمدهم بأفضل الأدوات من أجل بناء مستقبل التمويل".

ويعتبر "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي منظومة رائدة للابتكار في المنطقة وأكبر تجمع للتكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع حوالي 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار، والتي تتنوع بين شركات ناشئة وأخرى كبرى تمثل نسبة تتجاوز 60% من حصة السوق الإقليمية. كما يعد المركز جزءاً أساسياً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحفز نمو دبي بالاعتماد على الابتكار، الذي يرسم ملامح مستقبل التمويل.

يشار إلى أن "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" يحظى بدعم قادة القطاع من الشركات الرائدة والناشئة، من بينهم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني كشريك عارض؛ وبينانس وتمارا وياب كرعاة ذهبيين؛ وبركة وميدتشينز ويوشي ماركيتس كرعاة فضيين. في حين يعتبر كل من جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الجريء والتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، شركاء التعاون، وشركة "كريبتو أواسيس" راعي المنظومة.

ويمكن للوفود المعنية إرسال طلباتهم للمشاركة في "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" من خلال الرابط https://difcfintechweek.com/

#بياناتحكومية

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حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.