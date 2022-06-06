سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، يترأس وفد المركز رفيع المستوى في الجولة الترويجية الأمريكية

الوفد يلتقي بشخصيات تنفيذية عليا لأكثر من 100 شركة مالية رائدة وشركات تكنولوجية مرموقة في الولايات المتحدة

الجولة الترويجية تؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم أهداف دبي المرتبطة بالتنوع الاقتصادي من خلال إبرام شراكات دولية واستقطاب الشركات لتأسيس عملياتها في الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب موجة جديدة من الاهتمام إلى إمارة دبي، وجذب شركات الخدمات المالية الأمريكية الساعية لاغتنام الفرص التي تقدمها المنطقة عبر تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي.

وبدا هذا الاهتمام الواسع بإمارة دبي جلياً خلال الاجتماع الذي جمع وفداً رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي بقيادة سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، مع لفيف من العملاء المحتملين والحاليين وكذلك مجموعة من الهيئات والمؤسسات المرموقة في نيويورك وسان فرانسيسكو.

وبحث المجتمعون آفاق التعاون المشترك والوفاء بالالتزامات عبر ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال في المنطقة، وتكريس موقع مركز دبي المالي العالمي كحاضنة جذابة للمواهب يعمل بموجب القانون الإنجليزي العام. واستعرضت الجولة الترويجية دور مركز دبي المالي العالمي في تمكين مستقبل التمويل، ودعم العملاء المحتملين في مساعيهم لتأسيس أعمالهم في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال تقديم فرص التمويل وتزويدها بالمواهب والمهارات المطلوبة.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي وبنك ستاندرد تشارترد ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي جلسة حوارية حصرية سلّطت الضوء على دور إمارة دبي كمركز مالي عالمي، وإمكانات مركز دبي المالي العالمي التي تجعله وجهة جذابة لأفضل المواهب والشركات وشهدت الجلسة حضور سعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، والتي أكدت على العلاقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تشمل 23 مليار دولار من التبادل التجاري سنوياً، ومكانة دولة الإمارات ودبي كمراكز متميزة للنشاط التجاري، علاوة على البنية التحتية العالمية التي يمتلكها مركز دبي المالي العالمي. كما ركزت الندوة على أن تأمين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الابتكار ودعم المواهب، مثلت عوامل رئيسية في نجاح مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانته العالمية المرموقة.

وفي هذا السياق، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعزز الاهتمام والطلب القوي من قبل الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى تأسيس حضورها ونقل مواهبها إلى دبي من عمق أسواق المنطقة. ولاشك أن مكانة دبي كمركز للمواهب والابتكار يجعلها الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية التي تتطلع لتحقيق النمو في المنطقة. وقد نجح مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 بترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للشركات الأمريكية التي باتت تشكل اليوم 9% من عملائنا في قطاع الخدمات المالية"

وأضاف: "نجحت جولتنا الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة منذ الجائحة باستقطاب اهتمام خاص من شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التكنولوجيا المالية، وتشجيعها على الانتقال إلى دبي ومركز دبي المالي العالمي. وسنواصل دعم هذه الشراكات الاستراتيجية لمساعدة عملائنا الأمريكيين في تحقيق أهداف نموهم بما يساهم بازدهار اقتصادنا ككل".

وتمتلك بنوك مركز دبي المالي العالمي نحو 200 مليار دولار أمريكي من الأصول من المركز، في حين يشرف مدراء الأصول فيه على نحو 450 مليار دولار من الأصول المدارة. ويحتضن المركز 17 من أبرز 20 بنك، و5 من أفضل 10 مدراء أصول، ومجموعة واسعة من أفضل شركات الخدمات القانونية والمحاسبة حول العالم، من بينها ميلينيوم مانجمنت، وكي كي ار، وفرانكلين تمبلتون، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ولاثام آند واتكينز، ووايت آند كيس.

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