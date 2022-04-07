مبادرة جديدة تأتي في إطار استراتيجية 2030 لمركز دبي المالي العالمي لتحويل "استديوهات المشاريع" Venture Studio إلى محفز لاحتضان 10 شركات تتجاوز قيمتها مليار دولار (يونيكورن)، و100 شركة أخرى بإمكانات توسع عالية، و8 آلاف فرصة عمل في مجالات الابتكار من دبي.

مركز دبي المالي العالمي يصبح الأول عالمياً في تأسيس حاضنة "استديوهات المشاريع" Venture Studio ومختبر الأبحاث الحية لتطوير منظومة التمويل الشامل بما يتضمن التمويل المفتوح، والأصول الرقمية، وويب 3.0 في المركز.

تؤكد الخطوة على مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار.

يأتي المشروع بالتعاون مع "إنهانس فينشرز"، استديو المشاريع الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سيليكون فاوندري"، مجموعة استشارات الابتكار الرائدة في وادي السيليكون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق حاضنة "استديوهات المشاريع" Venture Studio الجديدة والأولى من نوعها في العالم والتي تركز حصرياً على قطاع التمويل الشامل وتقنيات الأصول الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي المركز المالي لتحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2030 عبر استقطاب ألمع العقول وأفضل الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ودعمهم بكافة السبل اللازمة لتمكينهم من تطوير واختبار وإطلاق المشاريع الناشئة الجديدة، والمشاريع القابلة للتوسع، ومشاريع الشركات، بأسلوب سريع وعالي الجودة وعلى نطاق واسع.

ودعماً لهذه الرؤية الطموحة، يطلق مركز دبي المالي العالمي وحدة مخصصة تحمل اسم حاضنة "استديوهات المشاريع" وتدعمها نخبة عالمية من خبراء تأسيس المشاريع، وروّاد الأصول الرقمية، والمتخصصين الصاعدين في صياغة الاستراتيجيات التقنية. وتم تصميم "استديو إطلاق المشاريع" لاستقطاب مجموعة رائدة من "استديوهات المشاريع" الناشئة و"استديوهات مشاريع" الشركات وضمان تفاعلهم بأسلوب مثمر. وتحظى هذه الجهود بدعم المنظومة الفريدة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لتشجيع التعاون وتأسيس الابتكارات المشتركة بين "استديوهات المشاريع"، والمؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والشركاء الأكاديميين من مختلف أرجاء العالم.

وتمثل حاضنة "استديوهات المشاريع" مؤسسات مبتكرة تعمل بشكل استباقي على تأسيس الشركات الناشئة والاستثمار فيها ومساعدتها لتحقيق النجاح باستمرار عبر إمكاناتها الداخلية الخاصة. وينشط أكثر من 730 استديو للمشاريع حول العالم، تأسس أكثر من 50% منها خلال السنوات الخمس الماضية، وتسجل "استديوهات مشاريع الشركات" معدل نمو أعلى من غيرها. وتشهد المشاريع الجديدة التي تنطلق من مثل هذه الاستديوهات معدلات نجاح أعلى لشركاتها بنسبة 30%، وتتوسع نحو 5% منها لتصل إلى شركات بقيمة تتجاوز مليار دولار، وفقاً لبحث صادر عن شبكة استديوهات الشركات الناشئة العالمية.

وبفضل هذه المبادرة، تصبح دبي مركزاً رائداً لتأسيس المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتنضم إلى مدن عالمية مثل سان فرانسيسكو؛ ونيويورك؛ وبرلين؛ وباريس. وخلال السنوات الخمس المقبلة، سيشهد مركز دبي المالي العالمي تأسيس أكثر من 20 استديو، يتوقع لها إطلاق أكثر من 200 مشروع جديد، منها أكثر من 100 شركة بإمكانات توسع عالية، في حين ستصل 10 من هذه المشاريع إلى درجة شركات بقيمة تتجاوز مليار دولار. وستخلق هذه المشاريع والشركات مجتمعة أكثر من 8 آلاف فرصة عمل في مجالات الابتكار بدبي، وستستقطب أكثر من 2 مليار درهم من رأس مال المخاطر.

وفي هذا السياق، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "رسّخ مركز دبي المالي العالمي مكانته الرائدة كحاضنة لأكبر المنظومات المالية وأنظمة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومن هنا تأتي أهمية تأسيس أول حاضنة عالمية لـ "استديوهات المشاريع" كمرتكز رئيسي لرؤيتنا حول تمكين مركز دبي المالي العالمي من لعب دورٍ ريادي في عملية التحول الرقمي للقطاع المالي في دولة الإمارات والعالم بأسره، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي."

وأضاف كاظم: "تتراءى أمامنا إمكانات هائلة لتوظيف نموذج حاضنة "استديوهات المشاريع" لتسريع وتيرة تأسيس الشركات القابلة للتوسع والشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار من دبي، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل والمضي في جهود تنمية الاقتصاد. ولاشك أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على إرساء منظومة متطورة بدءاً من القاعدة ستدعم الاستديوهات والمؤسسين بكل ما يحتاجونه للنجاح، ولرسم ملامح جديدة لكافة جوانب سلسلة القيمة للخدمات المالية بأسلوب افتراضي، وستساعد بتحقيق طموحات دبي لتصدر طليعة العصر الرقمي.

وتعمل حاضنة "استديوهات المشاريع" على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسريع وتيرة تطوير الشركات الجديدة التي ستدعم مساعي مركز دبي المالي العالمي لترسيخ منظومة "التمويل الشامل"، كما أنه يدعم تمويل وتوسيع المشاريع الجديدة عبر منح مشغلي استديوهات المشاريع المتواجدين في مركز دبي المالي العالمي إمكانية الوصول بسهولة إلى شبكة عالمية من العملاء المحتملين، وروّاد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء المعنيين، وتحظى هذه النشاطات بدعم بيئة تنظيمية طموحة وبنية تحتية عالمية المستوى.

وتتضمن خدمات حاضنة "استديوهات المشاريع" أول مختبر للأبحاث الحية من نوعه لدفع عجلة الريادة الفكرية والأبحاث العملية في هذا القطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وذلك بهدف إتاحة فرص جديدة وتقديم البيانات والرؤى القادرة على تحديد المسارات المجدية لتطوير نماذج العمل والقوانين واللوائح اليوم وفي المستقبل.

ووضع مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس لتأسيس منشأة جديدة تمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف قدم مربع ستحتضن أعضاء فريق عمل حاضنة "استديوهات المشاريع" الذين سيتعاونون مع الشركات الراعية، والمستثمرين، والمشاريع الجديدة التي يشاركون في تأسيسها. وتتميز المنشأة بتصميم يشجع على التفاعل التلقائي نحو تأسيس مجتمع متكامل وإبرام شراكات وثيقة وتحفيز الابتكار.

وقام مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة ابتكار "التمويل الشامل وحاضنة "استديوهات المشاريع" بالشراكة مع استديو المشاريع "إنهانس فينشرز" في دبي و"سيليكون فاوندري"، مجموعة استشارات الابتكار التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها.

ويعتبر نموذج حاضنة "استديوهات المشاريع" خياراً ملائماً لمنطقة الشرق الأوسط نظراً للخطوات الاستباقية التي تتخذها وقدرتها العالية على دعم مؤسسي الشركات في مستهل عمليات شركاتهم. ويشكل مركز دبي المالي العالمي وجهة مثلى لتحقيق الازدهار في المنطقة، فهو أكبر مجمع من نوعه يضم أفضل المؤسسات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار، ويوفر أفضل مزيج من المواهب والبنية التحتية عالية الجودة والقوانين التنظيمية المتكاملة وخدمات التمويل.

ويستدعي استشراف المستقبل التعاون بين مختلف الشركات والجهات الحكومية والأفراد. لذلك يعمل مركز دبي المالي العالمي على تأسيس بيئة محفزة تساعد روّاد الأعمال العالميين و"استديوهات المشاريع" الرائدة والمؤسسات والشركات الطموحة على التعاون لرسم ملامح العالم الجديد حيث تتحول الخدمات المالية إلى نموذج رقمي وغير مركزي شامل.

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