القرار يؤكد التوافق بين الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا مع قانون حماية البيانات لعام 2020 الصادر عن مركز دبي المالي العالمي، وانسجامه مع معايير حماية البيانات المعتمدة دولياً

القرار يسهّل عمليات نقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات لعام 2020 مع ضمان حماية المستهلكين

المركز سيسجل عبر هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بقرارات الاعتماد التقليدية الصادرة حتى الآن، كما سيمهد الطريق لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أمريكية مختلفة ومع القائمين على تطوير المنظومة القانونية في مجال حماية الخصوصية الأمريكية في المستقبل

دبي الامارات العربية المتحدة: أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 (يعرفان معاً تحت مسمى"الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا"). ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).

ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال مواصلة تعزيز إلمامه بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، وتسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات لعام 2020، دون الحاجة إلى تطبيق تدابير تعاقدية إضافية. كما أنه يتيح لمركز دبي المالي العالمي تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها تمهد الطريق لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أمريكية مختلفة.

ويعتبر مكتب المفوض لدى مركز دبي المالي العالمي الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا ووكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA)، وهي مؤسسة دولية تضمن حماية كافية للبيانات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها ونقلها من قبل الكيانات التي تشرف عليها هذه المؤسسة.

وتمنح الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، المستهلكين إمكانية حماية والتحكم بالبيانات الشخصية التي تجمعها الشركات من خلال أساليب محددة مسبقاً لتقييد عملية جمع البيانات ومعالجتها وفق ما هو عادل وقانوني وضروري، بما يتوافق مع معايير حماية البيانات المعتمدة دولياً بالإضافة إلى انسجامها مع الأهداف الموضوعة من قبل المفوض في إطار عملية إدارة قانون حماية البيانات لعام 2020.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتجلى أهمية توفير الضمانات الإضافية للبيانات الشخصية المستوردة بناءاً على العوامل المنصوص عليها في بروتوكولات الاعتماد المتاحة والمنشورة، بالإضافة إلى أداة العناية الواجبة ومؤشر مخاطر إدارة البيانات الأخلاقية (EDMRI) لدى مركز دبي المالي العالمي. وعند تقييم قوانين ولوائح الخصوصية في كاليفورنيا، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الإطار وغيرها من العوامل الكلية، من الجلي لنا أن الجهات المستوردة للبيانات في كاليفورنيا سيتعاملون مع البيانات الشخصية القادمة من مركز دبي المالي العالمي بشكل أخلاقي وعادل".

من جانبه قال أشكان سلطاني، المدير التنفيذي لوكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا: "يشرفنا أن نحظى باعتراف مركز دبي المالي العالمي. ومن المتوقع أن تصبح كاليفورنيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي في الواقع تتبوأ مكانة رائدة بمجال حماية الخصوصية في الولايات المتحدة. ويوضح هذا القرار أيضاً الإمكانات الهائلة التي ستتاح بفضل وجود ضمانات حماية قوية للمستهلك تدعم الابتكار والتجارة المسؤولة".

يتطلع مكتب المفوض لدى مركز دبي المالي العالمي إلى مواصلة تعزيز أطر التعاون مع وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا ومكتب المدعي العام في كاليفورنيا والذي سيشارك مع الوكالة في إنفاذ الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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