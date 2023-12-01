دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز دبي المالي العالمي عن احتفالاته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، تمثلت مشاهد الاحتفال في المركز بتقديم العديد من الفعاليات والعروض التراثية، اعتزازاً بإرث الآباء والأجداد، حيث شهد المركز تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المصاحبة، بما في ذلك عروض فن العيالة والذي يمثل أحد العروض الاستعراضية الإماراتية التقليدية، وعروض الصقارة، ومعارض الفخّار، والرسم بالحناء، وغيرها من الفعاليات التراثية المستمدة من التقاليد الإماراتية الأصيلة.

وبوصفه الوجهة العصرية والفنية المتميزة لأنماط الحياة في إمارة دبي، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بالحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل وتسليط الضوء عليه من خلال الأعمال الفنية ومختلف الفعاليات على مدار العام، والتي تعكس القيم التراثية الراسخة والمتجذرة في المجتمع الإماراتي عبر الأجيال، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز في الماضي والمستقبل.

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