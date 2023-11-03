احتفل مركز دبي المالي العالمي بيوم العلَم الإماراتي، حيث تم رفع علم الإمارات العربية المتحدة في مبنى البوابة الشهير في قلب الحي المالي بدبي تعبيراً عن فخره بماضي الدولة العريق وحاضرها المشرف ومستقبلها الواعد. وقام سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي برفع العلم الإماراتي بحضور عدد من كبار الشخصيات من سلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة في المركز المالي، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز المالي، وأعقب مراسم رفع العلم عزف النشيد الوطني احتفاءً بمرور 11 عاماً على هذه المناسبة الوطنية.

ويوم العلَم الإماراتي هو مناسبة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عام 2013، للتذكير بإنجازات الآباء المؤسسين لدولة الإمارات ومسيرتهم.

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