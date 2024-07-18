مركز دبي المالي العالمي يقدم خبراته في تطوير بيئة تنظيمية قوية ومواتية للمستثمرين في إطار تعزيز مستويات النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع هيئة العاصمة نوسانتارا الإندونيسية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في إمارة دبي، وذلك في خطوة تمثل محطة بارزة في تعزيز التعاون المالي الدولي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

وقع الاتفاقية سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وإم. باسوكي هاديمولجونو، رئيس مجلس الإدارة (بالوكالة) لهيئة العاصمة نوسانتارا، في مقر مركز دبي المالي العالمي في دبي، بحضور إريك توهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا؛ والدكتور أجونج ويكاكسونو، نائب هيئة العاصمة نوسانتارا للتمويل والاستثمار؛ وإندرا س. أتماويدجاجا، من وزارة الأشغال العامة والإسكان العام في إندونيسيا، مستشار أول لوزير التكنولوجيا والصناعة والبيئة؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وسلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي.

وحددت مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يهدف إلى تعزيز المصالح المتبادلة والارتقاء بمركز نوسانتارا المالي في العاصمة نوسانتارا. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية والموضحة في الاتفاقية: تبادل الخبرات في إطار عمليات المركز المالي الدولي، بما في ذلك الأطر التنظيمية ونماذج الأعمال لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار؛ وتطوير آليات تمكن الكيانات من مركز دبي المالي العالمي ومركز نوسانتارا المالي في نهاية المطاف من إنشاء عمليات تجارية مسجلة لدى كل منهما، بما يعزز التكامل التجاري السلس والمشاركة في التبادلات العالمية؛ بالإضافة إلى التعاون بشأن التوجهات والتشريعات واللوائح في الخدمات المالية الدولية للبقاء في صدارة التطورات العالمية.

وأعرب إم. باسوكي هاديمولجونو، رئيس مجلس الإدارة (بالوكالة) لهيئة العاصمة نوسانتارا، عن تفاؤله بشأن الشراكة قائلاً: "تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها محطة مهمة لإندونيسيا على طريق ترسيخ مكانة العاصمة الجديدة مدينة نوسانتارا مركزاً مالياً دولياً رائداً. وسيلعب تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في المشهد المالي العالمي".

وتعليقاً على الشراكة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "بينما تسعى الإمارات وإندونيسيا للتعاون على مختلف الأصعدة بما يعزز مسيرة العلاقات بين البلدين، منها اعتماد النهج الابتكاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، يحظى مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المركز المالي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمكانة مثالية تؤهله لتسهيل الاستفادة والوصول للمزيد من الفرص من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة. وبموجب هذه الاتفاقية مع هيئة العاصمة نوسانتارا سنقوم بتشكيل إطار عمل جديد لتنمية المنظومتين الماليتين حيث نتعاون سوياً للارتقاء بمستقبل القطاع المالي".

وأكد كل من إريك توهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على الأهمية الاستراتيجية للشراكة وقدرتها على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار من خلال تفعيل أطر التعاون الدولي.

ومن المقرر أن يتخذ مركز نوسانتارا المالي موقعاً استراتيجياً في منطقة التطوير الثانية ضمن منطقة نوسانتارا الواسعة التي تغطي مساحة 252,000 هكتاراً، بما من شأنه إتاحة فرصاً كبيرة للاستثمار. وستشمل هذه المنطقة المالية حوالي 260 هكتاراً ضمن مركز تجاري ومالي أوسع يمتد على مساحة 3,000 هكتار. وفي الوقت نفسه، تتقدم أعمال البناء في منطقة التطوير الأولى، التي تمثل المنطقة الحكومية الأساسية، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري، لتصل إلى ذروتها في يوم استقلال الجمهورية الإندونيسية في 17 أغسطس 2024، من خلال توفير بنية تحتية أساسية جاهزة لهذه المناسبة المهمة.

وتم تعزيز أساس المنظومة البيئية لنوسانتارا من خلال الاستثمارات المحلية الكبيرة، إذ من المقرر أن تبدأ الفنادق والمستشفيات عملها هذا العام. كما يعكس تلقي أكثر من 424 خطاب نوايا الاهتمام الكبير من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، ما يؤكد الجاذبية العالمية والإمكانات التي يتمتع بها مركز نوسانتارا المالي.

وتتلقى هيئة العاصمة نوسانتارا الدعم من أطراف عدّة، بما في ذلك معهد توني بلير، لجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم بشكل فعال، بما يعزز الآفاق الاقتصادية لمدينة نوسانتارا.

وتمثل هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي خطوة نوعية وبداية رحلة تحولية نحو خلق بيئة مواتية للمستثمرين في مركز نوسانتارا المالي، الجاهز لاستقطاب المستثمرين العالميين وضمان النمو والتنمية المستدامين.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي بما يتماشى مع استراتيجية المركز 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). يحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة عالمية كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويساهم ما يتمتع به المركز من إطار عمل تنظيمي عالمي، ومنظومة نشطة، وبنية تحتية حديثة، في جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية، نظراً لما يوفره المركز من تسهيلات وسرعة الوصول للأسواق العالمية بما يُمكّن الشركات من توسيع آفاق نموها.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 41.500 مهني لدى أكثر من 5,500 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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nivine.william@bursonglobal.com | nisha.celina@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

t-rasha.Mezher@difc.ae

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