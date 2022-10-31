· العيادة الجديدة تشمل مجموعة من الأقسام المتخصّصة بالأمراض الجلدية والتجميل وطبّ الأسرة وأمراض الغدد الصمّاء والأنف والأذن والحنجرة والعلاج الفيزيائي

· التوسّع يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2071 والتي تضع صحّة أفراد المجتمع وسعادتهم فوق كلّ اعتبار

· انضمام نخبة من الأطباء المتمرسين بما في ذلك الدكتورة رحيلة بطّي، استشارية أمراض الغدد الصماء، والدكتورة أنيلز بالين، أخصائية أنف وأذن وحنجرة، والدكتورة سارة شريف، استشارية طبّ الأسرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح مركز جينيسيس للرعاية الصحية عيادته الجديدة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، وذلك لتقديم مجموعة واسعة من أفضل خدمات الرعاية الصحية ضمن مركز يُعنى بصحّة أفراد المجتمع، وذلك من خلال استحداث أقسام جديدة متخصّصة بالأمراض الجلدية والتجميل وطبّ الأسرة وأمراض الغدد الصماء والأنف والأذن والحنجرة والعلاج الفيزيائي.

انضمّ مركز جينيسيس للرعاية الصحية إلى مجمّع دبي للعلوم في مارس 2020 عندما كانت جائحة كوفيد-19 في أوجّها، حيث كان يقدّم في البداية خدمات طبية متخصّصة في مجال أمراض النساء والتوليد وصحّة الأم والجنين وطبّ الأطفال. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور جورج ميكايليديس، المؤسس والمدير الإداري لمركز جينيسيس للرعاية الصحية، قائلاً: "لا شكّ في أنّ نجاحنا في مواجهة الجائحة العالمية الأخيرة وتخطيها بصمود وثبات هو أمر نفتخر به في مسيرتنا لغاية اليوم. فإنجازاتنا الحقيقية ترتكز أولاً وأخيراً على المرضى الذين ننجح في مساعدتهم وتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية التي تجعلهم يشعرون بالرضا والراحة. وها نحن اليوم نقدّم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية التي تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة ضمن عيادة واحدة".

ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمع دبي للعلوم: "يأتي توسيع نطاق مركز جينيسيس للرعاية الصحية تأكيداً على التزام ونجاح مجمّع دبي للعلوم في تحقيق هدفه للارتقاء بالقطاع

الطبي في دبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دولة الإمارات إحدى دول العالم الرائدة في مؤشرات السعادة وجودة الحياة والخدمات الصحية".

وأضاف قائلاً: "لا شكّ في أنّ هذا الصرح الصحي الجديد سوف يسهم في نمو قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء، الأمر الذي يتيح لأفراد المجتمع الحصول على خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية، الأمر الذي ينسجم مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071".

تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لخدمات الرعاية الصحية، حيث تؤكد القيادة الرشيدة للدولة التزامها المستمرّ بدعم كافة الجهود والمقترحات على اختلاف أنواعها، للارتقاء بصحّة أفراد المجتمع وسلامتهم. ولتحقيق هذه الرؤية، تبادر دولة الإمارات إلى إطلاق مبادرات حكومية طويلة الأجل مثل استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تلقي الضوء على البحث والتطوير في مجال الأدوية والمعدات الطبية كقطاعات رئيسية، وخطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد وضمان سعادتهم.

وبهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال الرائدة ووجهة جاذبةً للمواهب، تحرص مجموعة تيكوم منذ العام 1999 على تطوير مجمّعات أعمال متخصّصة في قطاعات حيوية، مثل مجمّع دبي للعلوم الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة.

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