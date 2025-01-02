أطلق مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر خطته التدريبية الجديدة للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك في إطار سعيه المستمر لتطوير الكفاءات وتعزيز المهارات المهنية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية من التفاعل مع أحدث التطورات في مجالات تخصصاتهم، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتحليل، كما تهدف إلى تطوير بيئة العمل الأكاديمي والإداري بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية في التعليم المستمر والتطوير المهني، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وقالت مديرة مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، الدكتورة عفاف بوغوى، إن الخطة التدريبية الجديدة تتضمن دورات متخصصة في مجالات إدارة الجودة، وخدمة العملاء، وإدارة المشاريع، والقيادة والإدارة. كما تشمل ورش عمل تهدف إلى تمكين الكوادر من التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أمثل، مما يعزز فعالية بيئة العمل الجماعي والتعاون بين الإدارات المختلفة بالجامعة.

وأكدت أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار التزام جامعة الخليج العربي بتطوير بيئة تعليمية وإدارية متكاملة تميزها الابتكار والاحترافية، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير المجتمع الأكاديمي والإداري وفقًا لأحدث المعايير، وأشارت إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، مؤكدة أن تطوير مهارات الموظفين يسهم في تعزيز إنتاجيتهم اليومية، ويضمن جودة التدريب ونقل المعرفة، مما يسهم أيضًا في ترسيخ مكانة الجامعة كمنظومة تعليمية رائدة.

وفي السياق نفسه، لفتت الدكتورة بوغوى إلى أن المركز انتهى في العام الماضي من تقديم سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء المهني للمشاركين، وقد شملت هذه الدورات ورش عمل تركز على رفع المهارات في مجالات مثل "مايكروسوفت إكسل"، و"التحليل الإحصائي باستخدام SPSS"، و"الإسعافات الأولية"، و"تصميم الإنفوجرافيك"، وغيرها من الورش التدريبية الاحترافية.

هذا، وتتضمن الخطة التدريبية المقبلة العديد من الورش المتخصصة، من بينها ورشة "إدارة الجودة المتقدمة" التي ستُعقد في فبراير المقبل لتزويد المشاركين بأحدث الممارسات في مجال إدارة الجودة والتميز المؤسسي، وورشة "السكرتارية التنفيذية" التي ستركز على تطوير المهارات التنظيمية والإدارية للكوادر الإدارية، بالإضافة إلى ورشة "خدمة العملاء – المستوى الأساسي"، وهي دورة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع العملاء وتحسين جودة الخدمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي جامعة الخليج العربي لبناء بيئة تعليمية وإدارية متكاملة، تُسهم في إعداد كوادر قادرة على الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع الأكاديمي والإداري على حد سواء.

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الدكتورة