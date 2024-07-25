وقع مركز ثرا لريادة الأعمال في غرفة عجمان، مذكرة تفاهم مع مصرف رويا ـ "أول مصرف إسلامي محلي يعتمد بشكل أساسي على التجربة الرقمية"، بهدف توفير خدمات مصرفية استباقية مبتكرة تواكب تطلعات واحتياجات أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص ورواد الاعمال وتمكينهم من تطوير الأعمال.

وقع المذكرة مروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال، و كريستوف كوستف المدير التنفيذي لمصرف رويا.

نصت مذكرة التفاهم على توفير خدمات تمويلية مرنة وتقديم استشارات مالية وتسهيل الإجراءات المصرفية الموجهة لأصحاب ورواد الأعمال، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل الداعمة لتوجهات وأهداف الطرفين، والتنسيق لإطلاق مشاريع ومبادرات تُعنى بريادة الأعمال وجذب الاستثمارات المباشرة في كافة المجالات، وتعزيز التعاون الإعلامي والتوعية بالمبادرات والخدمات لكلا الطرفين، كما نصت المذكرة على توفير مكتب دائم للمصرف في مركز ثرا لريادة الاعمال لاستقبال العملاء من أعضاء الغرفة والراغبين من رواد الاعمال من الاستفادة من خدمات المصرف.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين رواد الاعمال وأصحاب المنشآت من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصاً لتطوير ونمو الأعمال تسهيل تنفيذ مشاريع جديدة ومبتكرة.

وأكد مروان العرياني، أن التعاون بين مركز ثرا ومصرف رويا يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم أصحاب المشاريع بشكل عام وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من خلال توفير مجموعة من الخدمات المصرفية المبتكرة والمخصصة لدعم وتطوير بية الاعمال في الإمارة، بحيث تعكس هذه الشراكة جهود والتزام الغرفة بتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة تتماشى مع توجهات ومبادئ "رؤية عجمان 2030" عبر توفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة على تنمية الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال في عجمان.

وأكد أن مركز ثرا لريادة الأعمال، يعمل وفق رؤية مؤسسية تستهدف توفير باقات خدمية متنوعة بالتعاون مع شركاء غرفة عجمان والمركز من الجهات الحكومية والخاصة إيماناً بأهمية تنويع المبادرات والخدمات لمواكبة متغيرات وتطورات الشأن الاقتصادي

من جانبه قال كريستوف كوستف، " فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز ثرا لريادة الأعمال، لتؤكد هذه الشراكة جهود المصرف في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت في الإمارة وتوفير حلول مالية متطورة تساعد على تبسيط وتسهيل الإجراءات المصرفية"، موضحاً أن المصرف يعتمد بشكل رئيسي على الدمج بين التكنولوجيا المتطورة مع قيم ومبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية من جهة أخرى.

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