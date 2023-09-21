في منطقتي صناعية العين وصناعية الهيلي

تسهم المبادرة في الحد من حالات الوقوف الخاطئ وتحافظ على جمالية المظهر العام للمدينة وشوارعها

أبوظبي- أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، وفي في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، عن تشغيل المرحلة الثانية من خدمة "مواقف" في منطقتي صناعية العين وصناعية الهيلي بمدينة العين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة المركز الرامية لاستكمال تنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة العين وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات تمكنّ من تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام لمدينة العين وشوارعها.

إلى ذلك، نوّه المركز بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، والتوقف بشكل صحيح ونظامي في الأماكن المخصصة للوقوف وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن وسلامة المجتمع.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد استهدفت تثقيف الجمهور حول نظام إدارة المواقف العامة، إذ نفذ خلالها المركز حملة توعوية لزيادة وعي أصحاب المحال التجارية والجمهور من رواد صناعية العين وصناعية الهيلي حول خدمة مواقف وآلية استخدامها وتداعياتها الإيجابية على الحركة المرورية والقطاعات الخدمية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية.

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