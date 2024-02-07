أبوظبي: وقّعت دائرة البلديات في مركز النقل المتكامل في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع "إينرايد أي بي"، بشأن التعاون المشترك في التحول إلى استخدام الكهربة والأتمتة بينهما؛ حيث وقّع المذكرة سعادة عبدالله المرزوقي بصفته المدير العام لمركز النقل المتكامل، ومثل شركة إينرايد أي بي السيد روبرت زيغلر، بصفته المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر شركة "إينرايد أي بي" شركة مزودة لحلول النقل الابتكارية حيث قامت بتطوير مركبة كهربائية ذاتية القيادة يمكن التحكم فيها عن بعد عبر نظام قيادة عن بعد من قبل السائقين، تهدف لتخطيط النقل وتتبع الشحنات وتحسين أسطول النقل.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بتحقيق التحول إلى استخدام الكهربة والأتمتة في نقل البضائع الثقيلة عبر الطرق في إمارة أبوظبي، حيث وافق الطرفان على العمل معاً لخلق علاقة وطيدة وهادفة، وتنفيذ خطة التحول للكهربائي.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لإقامة شبكة مشروع الصقر للطاقة في إمارة أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة، تمتد من الرويس إلى منطقة خليفة للاستثمارات الاقتصادية (KEZAD) وأيضًا إلى مدينة العين. وستقوم الشبكة بنشر ألف شاحنة ثقيلة كهربائية ومئة مركبة ذاتية القيادة، ودعم تركيب البنية التحتية اللازمة للشحن داخل إمارة أبوظبي.

وسيتم وفقاً للمذكرة وضع حوافز وسياسات لتسريع اعتماد النقل الكهربائي وكذلك النقل الذاتي على طرق أبوظبي.

وأكد الجانبان على ترسيخ الاتفاق والتعاون بينهما انطلاقاً من مذكرة التفاهم التي تُعتبر قاعدة الأساس التي تمكن دائرة البلديات والنقل من تحقيق أهدافها في تخفيض انبعاثات الكربون في نقل البضائع عبر الطرق بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.

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