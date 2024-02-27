بهدف تسهيل تنقلات السكان وتعزيز تكامل شبكة النقل بالحافلات

توحيد خدمة داخل المدينة وخدمة الضواحي لتصبح "الخدمة الأساسية"

تعرفة "الخدمة الأساسية": 2 درهم رسوم الصعود إضافة إلى 5 فلس عن كل كيلومتر يتم قطعه

توسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام (تصريح لمدة 30 يوم وتصريح لمدة 7 أيام)

لا تستقطع أي رسوم صعود إضافية في حال التبديل بين خدمات حافلات النقل العام

أبوظبي- أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي توحيد خدمة داخل المدينة وخدمة الضواحي لتصبح "الخدمة الأساسية" ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 لتغطي نطاق جغرافي أوسع بنظام تعرفة مبسط وسهل الاستخدام لتعزيز تجربة مستخدمي خدمات النقل العام في أبوظبي. وبهذا تصبح تعرفة "الخدمة الأساسية" بقيمة 2 درهم إضافة إلى 5 فلس للكيلومتر الواحد. وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام وتعزيز التكامل بين مساراتها لتوفير خدمات أكثر فاعلية وأعلى كفاءة في أرجاء الإمارة بما لذلك من أثر إيجابي على جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

توسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام

كما قام مركز النقل المتكامل بتوسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام لتشتمل على "الخدمة الأساسية" في جميع مناطق الإمارة (غير شاملة خدمات عبر المدن) وتحديث تعرفتها ليصبح تصريح بطاقة حافلات كالتالي ويفعّل من تاريخ الشراء:

تصريح لمدة 7 أيام بقيمة (35) درهماً

تصريح لمدة 30 يوم بقيمة (95) درهماً

سيتم تفعيل بيع التصاريح المحدثة بتاريخ 28 فبراير 2024.

سيتم وقف بيع التصاريح التي تعمل بالنظام السابق بتاريخ 27 فبراير 2024.

جميع التصاريح الصادرة سابقاً ستبقى سارية المفعول وحتى انتهاء صلاحياتها ضمن نطاق مناطق داخل الجزيرة فقط ولا تغطي "الخدمة الأساسية".

التبديل المجاني عند التنقل بين خدمات النقل العام

وأوضح المركز أنه يمكن لمستخدمي حافلات النقل العام التبديل بين الخدمات دون دفع 2 درهم مره ثانية (رسوم الصعود).

الشروط:

تسجيل الدخول للخدمة الأخرى خلال 60 دقيقة من آخر تسجيل خروج.

عدم التبديل بالاتجاه المعاكس لمسار الرحلة.

التبديل مرتين باستخدام 3 حافلات كحد أقصى.

غير شامل رحلات خدمة عبر المدن.

تطبق شروط التبديل عند التنقل بين خدمة أبوظبي لينك وخدمات حافلات النقل العام.

احتساب تكلفة الرحلة الواحدة عند التبديل

عند التبديل بين الحافلات باستخدام أكثر من حافلة في الرحلة الواحدة بحسب الاشتراطات الملزمة يتوجب تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود وعند النزول على جهاز الدفع الآلي عند بوابات الحافلة وذلك لكي يتم احتسابها كرحلة واحدة. علماً بأنه في حال عدم تمرير البطاقة عند النزول لن يطبق نظام التبديل وسيؤدي ذلك إلى استقطاع مبلغ تعرفة رحلة الحافلة المستخدمة كاملاً. ويجدر التنويه بأن عدم تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود والنزول عند استخدام كافة خدمات النقل العام يعرض المستخدم إلى غرامات النقل العام.

أسعار مدعومة للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود

يمكن للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التابعة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أو وزارة تنمية المجتمع الحصول على تصاريح النقل العام بأسعار مدعومة بحيث يكون تصريح بطاقة حافلات لمدة 7 أيام بقيمة (30) درهم، وتصريح بطاقة حافلات لمدة 30 بقيمة (80) درهم (تفعل التصاريح من تاريخ الشراء). ويأتي ذلك ترسيخاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع وتعزيزاً للاستقرار الأسري بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة.

التصاريح السنوية لخدمات النقل العام

سيتم الإبقاء على الفئات التالية دون تغيير: التصاريح السنوية المجانية لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى التصريح السنوي للطلاب بقيمة (500) درهم لتشتمل جميعها على "الخدمة الأساسية" لجميع مناطق الإمارة (خدمات عبر المدن غير شاملة) كما أن النقل مجاني لمن هم دون سن العاشرة.

الجدير بالذكر أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال العام 2023 بلغ أكثر من 83 مليون رحلة راكب. وقد بلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي 825 حافلة، جميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً. هذا وتشهد حافلات النقل العام إقبالاً متزايداً من الجمهور نظراً لجودة خدماتها وتكامل مساراتها وتنويع خيارات التنقل على متنها بما يمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بيسر وسهولة وسرعة وراحة وأمان.

#بياناتحكومية

-انتهى-