منذ بدء تطبيق اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي

أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أن تطبيق اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي أسهم في رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي تلك الدراجات بالقواعد المرورية وإرشادات السلامة، بما يسهم في تحقيق أهداف المركز في تكريس بيئة نقل متكاملة وآمنة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع وتدعم التنمية المحلية والاستدامة البيئية.

وفي إطار حرص مركز النقل المتكامل على سلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات وضمن المبادرات التوعوية الميدانية التي نفذها، تم توزيع العديد من الكتيبات والمنشورات وأدوات السلامة على مستخدمي الدراجات، من ضمنها الخوذ ومعدات الإنارة انطلاقاً من سعي المركز إلى خلق وعي مروري بضرورة استخدام أدوات السلامة واتباع اشتراطات اللائحة التنظيمية أثناء استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة.

كما تم إطلاق خدمات تأجير دراجات السكوتر الكهربائي المشترك في 5 مناطق بمدينة أبوظبي؛ هي جزيرة الريم ومدينة مصدر وجزيرة ياس والكورنيش ومدينة خليفة، وتطبيق استبيان للاطلاع على رأي المستخدمين حول الخدمة وقياس مدى الوعي باشتراطات السلامة الواجب اتباعها وذلك عبر إجراء مقابلات مع سكان المناطق ومستخدمي الخدمة في حين أكد 83% منهم أنهم على دراية باشتراطات السلامة وأماكن صف السكوتر التي تم تحديدها. ويقوم المركز في المرحلة الحالية بالعمل على توسيع نطاق عمل الخدمة لتشتمل على مناطق التشغيل التالية داخل جزيرة أبوظبي على امتداد شارع حمدان وشارع الفلاح، وشارع شخبوط ومنطقة شاطئ الراحة. ويمكن للمستخدم تحميل تطبيقات الخدمة على الهاتف الذكي والخاصة بكل شركة مزودة للخدمة (تير، فينيكس، لايم وبيرد) للعثور على أقرب سكوتر منه والقيام بمسح رمز الاستجابة barcode للبدء والاستمتاع برحلة آمنة عبر اتباع إرشادات السلامة وقوانين السير والمرور.

وبهدف ضمان الالتزام بمتطلبات وإجراءات السلامة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي، تم تسجيل عدد 5,380 مخالفة بحق الأشخاص غير الملتزمين ببنود اللائحة من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل. وأشار المركز إلى أن التأكد من التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات بمتطلبات واشتراطات السلامة يشكل أولوية قصوى ومن هذا المنطلق تم العمل على توعية الجمهور بمخاطر القيادة غير الآمنة والتحذير منها حيث تم تحرير أكثر من 6,000 اشعار تحذيري/ تنبيهي في هذا الخصوص.

وتأتي اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي، ضمن الجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتنويع وسائل النقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في إمارة أبوظبي. ومن هذا المنطلق دعا المركز المستخدمين لضرورة الالتزام والمساهمة الإيجابية في التوعوية المتعلقة بالأمن والسلامة وﺗﻌﺰﻳﺰ دور المسؤولية الفردية في دعم ثقافة التنقل المستدام والآمن وتحقيق أهداف منظومة النقل نحو أسلوب حياة يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة صديقة للدراجات.

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