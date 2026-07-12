أبوظبي – في خطوة تُعزز مسيرة أبوظبي نحو التنقل الذكي، أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن افتتاح غرفة التحكم المركزية المخصّصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بحضور كلا من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، مدير إدارة المشاريع الخاصة بالمكتب الخاص، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإشراف المباشر والتنظيم الفعّال لهذا القطاع، من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ويأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، بما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.

وأوضح المركز أن غرفة التحكم تعمل خلال ساعات التشغيل المعتمدة، بما يتيح المراقبة الفورية لحركة المركبات ذاتية القيادة، وسرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة، وفق الإجراءات المعتمدة، بما يعزز مستويات السلامة على الطرق.

وتعتمد غرفة التحكم على أنظمة رقابة وتشغيل متقدمة تشمل نظام مراقبة مركزي، إلى جانب منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS)، والتي تتيح تتبعًا لحظيًا لمواقع المركبات وسرعاتها ومساراتها، فضلًا عن تسجيل وتحليل الرحلات، وإدارة خطط الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد تقارير دورية تدعم تحسين المسارات ورفع كفاءة التشغيل استنادًا إلى البيانات. إضافةً إلى ذلك، تتولى المنصة إدارة عمليات إصدار التصاريح والتراخيص واعتماد المسارات.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثل افتتاح غرفة التحكم المركزية محطة أساسية في مسار تطوير الإطار التنظيمي للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، ويأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني تقنيات التنقل الذكي، وما يتطلبه ذلك من منظومة إشراف متقدمة تضمن المراقبة اللحظية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية. ومن خلال هذه الغرفة، نرسّخ نهجًا متكاملًا يجمع بين القدرات التقنية والأطر التنظيمية، بما يعزز جاهزية الإمارة لاعتماد وتشغيل المركبات ذاتية القيادة ضمن بيئة آمنة ومنظمة تعزز مستويات الثقة والسلامة على الطرق."

في سياق تبني التقنيات المتقدمة، صرح سعادة / حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية، "بأن مبادرات المركز تعكس تحولاً متقدماً نحو نموذج خدمات رقمية متكاملة تعزز ريادة أبوظبي في قطاع النقل الذكي".

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإشراف المباشر والتنظيم الفعّال لهذا القطاع، من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ويأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، بما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.

وتغطي غرفة التحكم خدمات المركبات ذاتية القيادة التي يتم تشغيلها في الإمارة من قبل المشغلين المعتمدين، بما يعزز تكامل منظومة الإشراف ويواكب النمو المتسارع لهذا القطاع، ويرسّخ بيئة تنظيمية داعمة لاعتماد حلول التنقل الذكي بأعلى معايير السلامة والكفاءة.

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نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في الإمارة. ويعمل المركز على وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لبناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات أبوظبي نحو الريادة العالمية في قطاع النقل.

ويشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تعزيز تكامل المنظومة وتوافقها مع متطلبات النمو الحضري والسكاني. كما يعتمد على أحدث التقنيات وحلول الابتكار والاستدامة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإعادة صياغة معايير التنقل الحضري من خلال تعزيز مفاهيم التنقل المستدام.