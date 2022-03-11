بالشراكة مع القطاع الخاص

أبوظبي في الجمعة: في إطار سعيه المتواصل لتطوير خدمات النقل العام وتنويع خيارات التنقل بالحافلات العامة بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع ويمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بمنتهى الراحة وبأقل وقت ممكن، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه انطلاقاً من دوره في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، تم منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل خدمة النقل السريع بالحافلات "أبوظبي إكسبرس".

وتتميز خدمات "أبوظبي إكسبرس" بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل حيث تمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

وتتوزع هذه الخدمات على عدة مناطق بأبوظبي، وتأتي ضمن مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منطقة مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد، فيما تشمل المرحلة الثانية مدينة خليفة وبني ياس ومنطقة الشهامة ومدينة الفلاح ومناطق أخرى حسب الحاجة، وربط هذه المدن مباشرة بمدينة أبوظبي من خلال (4) خدمات تشغيلية مباشرة وسريعة، إضافة إلى (5) خدمات تشغيلية جديدة في مناطق مختلفة بمدينة العين وهي منطقة الهير، الفقع، سويحان، الشويب، ناهل، أبوسمرة، الوقن والقوع. ويبلغ عدد الرحلات على المسارات السريعة الجديدة 680 رحلة في الأسبوع.

وتشمل خدمات "أبوظبي إكسبرس"، الخدمة رقم (E-01) التي تنطلق من مدينة إيكاد في منطقة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم (E-02) التي تعمل من محطة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم (E-03) التي تعمل من محطة حافلات الشعبية في مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم (E-04) التي تنطلق من سفير مول في مدينة خليفة إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة.

هذا وتبدأ خدمة "أبوظبي إكسبرس" يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022، وتتوفر من الساعة 5:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 5:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 صباحاً في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وتعمل في كلا الاتجاهين بتواتر زمني كل 10 دقائق خلال ساعات الذروة، وبتواتر زمني لا يتجاوز 25 دقيقة خارج ساعات الذروة.

كما سيتم تشغيل الخدمة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، من قبل كلا من شركة الغزال للمواصلات، وأجرة الإمارات، حيث قامت تلك الشركات المشغلة بشراء 64 حافلة لتقديم الخدمة الجديدة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والقطاع الخاص لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة في هذا القطاع، حيث يسهم ذلك في تقوية هذه الشراكة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العاملة في مجال النقل العام، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير شبكة النقل بالحافلات ضمن الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تسهل حركة تنقل السكان والزوار والسائحين، وتدعم بيئة الأعمال المحلية، وترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

من ناحية أخرى، أكد مركز النقل المتكامل أن الخدمة الجديدة تأتي انطلاقاً من التزامه بتوفير خدمات نقل سريعة ومريحة وآمنة لسكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزيز راحتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، وفي نفس الوقت أوضح المركز أن خدمة "أبوظبي إكسبرس" تدعم الجهود المبذولة لتعزيز الترابط بين خدمات الحافلات العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، وذلك انطلاقاً من حرصه على تلبية الطلب المتنامي على خدمات حافلات النقل العام بالتعاون مع القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم من خلال توفير خدمات تنقل سريعة، مريحة وآمنة تعزز تجربتهم في استخدام الحافلات وتجعل التنقل فيها خياراً مفضلاً لجميع شرائح المجتمع.

وعلى صعيد آخر، تسهم خدمة "أبوظبي إكسبرس" في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم، وتدعم مساعي المركز لتوفير خدمات نقل مستدامة تتناسب مع مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مختلف قطاعاتها وخدماتها.

#بياناتحكومية

- انتهى -