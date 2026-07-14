أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتسريع تبني تقنيات النقل الذكي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع التنقل وتطوير حلول التنقل المستقبلية.

وتأتي هذه المبادرة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة، من خلال تخصيص لوحات ترخيص تتيح تمييز المركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتشغيل التجريبي، إضافة إلى المركبات التي تقدم خدمات تجارية باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.

وتشمل اللوحات الجديدة نوعين رئيسيين، حيث تحمل اللوحة الخاصة بالمركبات التي تقدم خدمات التشغيل التجاري عبارة عن القيادة الذاتية “Auto Drive” بينما تحمل اللوحة المخصصة للمركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتجارب عبارة عن تجربة “Test”، وذلك ضمن تصميم موحد باللون الأزرق يتيح تمييز هذه المركبات بسهولة على الطرق.

وتسهم هذه اللوحات في تمكين الجهات المختصة من التعرف على المركبات ذاتية القيادة بمختلف أنواعها أثناء تشغيلها على شبكة الطرق وتمييزها بسهولة، بما يدعم تعزيز الرقابة الميدانية ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

كما ترتبط هذه اللوحات بمتطلبات الترخيص والتشغيل المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة، بما يضمن التزام الشركات المشغلة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها في الإمارة، ويعزز كفاءة إدارة هذا القطاع مع التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الذكية.

ويأتي إطلاق هذه اللوحات بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، سواء من خلال الخدمات التجارية أو برامج الاختبار والتشغيل التجريبي التي تنفذها الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم تطوير منظومة المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، من خلال تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات التشغيلية وتحليلها، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز جاهزية الإطار التنظيمي مع التوسع في تطبيق هذه التقنيات.

وتؤكد هذه المبادرة توجه إمارة أبوظبي نحو مواصلة تطوير منظومة التنقل المستقبلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم اختبار وتشغيل المركبات ذاتية القيادة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

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نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في الإمارة. ويعمل المركز على وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لبناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات أبوظبي نحو الريادة العالمية في قطاع النقل.

ويشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تعزيز تكامل المنظومة وتوافقها مع متطلبات النمو الحضري والسكاني. كما يعتمد على أحدث التقنيات وحلول الابتكار والاستدامة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإعادة صياغة معايير التنقل الحضري من خلال تعزيز مفاهيم التنقل المستدام.