أبوظبي: استعرض مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عدداً من المشاريع الرائدة والمبادرات الاستراتيجية التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع النقل العام بالإمارة، خلال مشاركته في فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2024» في مقره الرئيسي بأبوظبي حيث تسهم جميعها في تعزيز قيم الإبداع والابتكار في بيئة النقل الذكية والمستدامة التي يسعى لتجسيدها المركز بهدف تسهيل حركة تنقل سكان الإمارة وروادها، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وفي هذا السياق، أوضح مركز النقل المتكامل أن المشاريع هذه ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل. مؤكداً على مواصلة فرق العمل في المركز عملها لابتكار مشاريع تسهم في إتاحة الاستفادة من خدمات النقل بأمان وراحة وسلاسة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث حصرت القطاعات المختلفة في مركز النقل المتكامل جميع مشاريعها المبتكرة وفقاً لما يلي:

مركز التحكم المروري المتنقل

وهو عبارة عن وحدة متنقلة تستخدم لرصد وإدارة حركة المرور على الطرق بالإضافة الى استخدامها في الفعاليات والمناسبات التي تطلب وجود مراقبة ورصد على الحركات المرورية بهدف تسهيل الحركة للمركبات والمشاة وتخفيف الازدحام، حيث تم تزويد المركز المتنقل بأجهزة الاتصال والتكنولوجيا اللازمة لجمع المعلومات المرورية وتحليلها، وتقديم الإرشادات والتوجيهات للسائقين والجمهور. ويشمل مركز التحكم المروري المتنقل مجموعة من الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك:

أجهزة الرصد: وتشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الأخرى التي تستخدم لرصد حركة المرور وجمع البيانات ذات الصلة، مثل السرعة والكثافة المرورية وحوادث الطرق.

نظام المعلومات المرورية: يتم استخدام البيانات المجمعة لتحليل حركة المرور وتوفير المعلومات المرورية للسائقين والجمهور، مثل حالة الطرق ووقت السفر المتوقع والتحذيرات المتعلقة بحوادث أو أحداث طارئة.

الاتصالات: يتم استخدام أنظمة الاتصالات المتقدمة للتواصل مع السائقين والجهات المعنية الأخرى، مثل الشرطة وخدمات الطوارئ، وتوجيه الإرشادات وتلقي التقارير والبلاغات.

تقنية الجيوماتيكس: يتم استخدام تقنية الجيوماتيكس ( GIS ) لتحليل وتوصيف البيانات المرورية وتمثيلها على الخرائط، مما يساعد على فهم الحالات المرورية واتخاذ القرارات الفعالة لتسهيل حركة المرور.

مشروع العوامات الذكية

ويتماشى المشروع مع التوجهات الاستراتيجية لمركز النقل المتكامل والمتمثلة في تسخير أحدث التكنولوجيا المتوفرة عالمياً في مختلف المجالات حيث يهدف المشروع إلى ترقية "المساعدات الملاحية" وترقيتها لتصبح "عوامات ذكية" لتصبح صيانة المساعدات الملاحية في الممرات المائية لإمارة أبوظبي أكثر فاعلية، وذلك من خلال تزويد كافة المساعدات المملوكة لدائرة البلديات والنقل بأجهزة تتبع تقوم بإرسال تنبيهات إلى فريق الصيانة بخصوص أي عطل يتم اكتشافه أو تغيير في الموقع وما إلى ذلك، مما يوفر نظام مراقبة أكثر فعالية.

تحسين الحياة البيولوجية

وبهدف تحسين الحياة البيولوجية استعرض المركز مشروع تركيب رصيف بيوليوجي مكون من 17 وحدة خرسانية في السعديات وهي مبادرة صديقة للبيئة، تسهم في تقليل تغيرات المناخ و ذلك بسبب تقليل انبعاثات الكربون حيث أن إنشاء 1 كم من الرصيف البيولوجي يعادل = تقليل انبعاثات 2 طن من الكربون مما يعادل 100 شجرة، إضافة إلى رفع الوعي البيئي بإنشاء مبادرات صديقة للبيئة، إضافة إلى إنشاء بيوت جديدة للكائنات البحرية وتحسين جودة المياه.

منظومة النمذجة المتكاملة لإمارة أبوظبي

بهدف الاستفادة من البيانات الضخمة لدى المركز وشركائه وتطوير نموذج متكامل لدراسة السيناريوهات وحلول النقل المختلفة، استعرض المركز مشروع منظومة النمذجة المتكاملة لإمارة أبوظبي، وهي أداة متقدمة متعددة الوسائط للتنبؤ بمعدلات الطلب على النقل، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرارات وتوجيه عملية التخطيط وإعداد الخطط الشمولية المتكاملة للإمارة.

الأئتمة في إدارة الموارد البشرية

وهو مشروع يُطبق على إجراءات إدارة الموارد البشرية في المركز في أقسام محددة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء اليدوية وخلق بيئة عمل مستدامة وزيادة الإنتاجية وتعزيز أمن المعلومات. وبهذا تتحول الخدمات من ورقية إلى إلكترونية ما يساعد على تسريع الإجراءات وتسليمها عبر منصة سعيد ونظام إدارة الهوية والوصول إليها أو غيرها من الأنظمة.

نظام سلامة لرقابة منظومة النقل المدرسي

بهدف الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات المقدمة للمدارس والطلاب ورفع مستوى السلامة العامة، استعرض المركز نظام سلامة لرقابة منظومة النقل المدرسي وهو نظام موحد يحتوي على البيانات الخاصة بجميع الجهات العاملة والمعنية بقطاع النقل المدرسي في إمارة أبوظبي بما فيها الجهات المشغلة للنقل المدرسي والمدارس الحكومية والخاصة والحافلات والسائقين ومشرفات الحافلات، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالطلاب وعناوين سكنهم وذويهم ومسارات الرحلات وأوقات عملها، ما من شأنه تطوير تبادل المعلومات وتحسين مستوى الطمأنينة وثقة أولياء الأمور.

برنامج الحافلات الخضراء

وهو مشروع يهدف إلى جعل جزيرة أبوظبي منطقة خضراء بحلول 2030 وتُخدم بنظام نقل عام يعمل ببدائل الطاقة المستدامة، والمضي قدماً نحو التغيير الكامل بحلول عام 2050. وجرى تدشين المشروع العام الماضي عقب توقيع مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية كوريا الجنوبية الرائدة في مجال الحافلات الهيدروجينية، وجمهورية الصين الشعبية الرائدة في مجال الحافلات الكهربائية. وسيتم على إثره تقديم الحافلات بنوعيها خلال فترة البرنامج الممتدة حتى الربع الثالث من 2050. ما سيشكل خطوة أخرى متزامنة مع جهود المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال.

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