في إطار استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد

· تسهم مبادرات مركز النقل المتكامل في الارتقاء بمستوى خدمات النقل المدرسي بما يتواءم مع أعلى المعايير في هذا القطاع

· تنظيم ورش عمل توعوية لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفات والمشرفين حول النقل المدرسي الآمن والالتزام بمعايير السلامة المرورية

أبوظبي: في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023 وضمن حملة "لسلامتك" تحت عنوان "أبناؤكم في أيدٍ أمينة" الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والجهات المعنية بالنقل المدرسي، اتخذ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عدداً من المبادرات النوعية التي تساهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلبة في الحافلات المدرسية وتضمن تقديم خدمات نقل آمنة وسهلة لأكثر من 155 ألف طالب في جميع أنحاء الإمارة.

هذا وأكد مركز النقل التكامل على ضرورة الامتثال التام لجميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي والتي تحقق أمن وسلامة الطلبة، مشيراً إلى مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفات والتي تشمل ضرورة إجراء الفحص اليومي للحافلة من قبل السائق للتأكد من سلامتها وضرورة التزام حدود السرعة والمسار المخصص لسير الحافلة فضلاً عن استخدام ذراع التوقف "قف" الجانبية بالحافلات المدرسية والتي تلزم التوقف التام لجميع المركبات في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، مع الإشارة إلى أن

عقوبة عدم التوقف عند فتح إشارة "قف" غرامة بقيمة 1000 درهم و10 نقاط مرورية عن هذه المخالفة التي ترصد آلياً. كما يتوجب على السائقين استخدام إشارات التنبيه في أثناء عبور الطلاب الطرق والممرات.

أما مشرفات الحافلات فيتوجب عليهن عدم السماح لأي طالب بالنزول إلا في المكان المخصص لنزوله، والتأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد نزولهم منها، إضافة إلى إلزام الطلاب بربط حزام الأمان والتأكد من توفر معدات الإسعافات الأولية، فضلا عن مساعدة الطلاب دون سن الـ 11 عاماً على عبور الطريق بأمان وتسليم الطالب لولي أمره. وفي نفس الوقت أكد مركز النقل المتكامل على دور المشرفات في التأكد من تواجد ولي أمر كل طالب أو شخص محدد من الأهل عند نقطة وصول الحافلة والعودة لاستقبال أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة في المواعيد المحددة، وتوعية الأبناء بأهمية الالتزام بمعايير السلامة أثناء الرحلة. كما شدد المركز على المدارس والجهات المشغلة ضرورة تعقيم الحافلات المدرسية بشكل دوري، كجزء من الإجراءات العامة التي تساهم في الحفاظ على سلامة الطلبة.

كما حث مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور على التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.

من جهة أخرى، نظم المركز تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عدداً من ورش العمل التوعوية لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي والتي ركزت على توعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات والمشرفين حول النقل المدرسي الآمن والالتزام بمعايير السلامة المرورية والاهتمام المتواصل من قبلهم بأمن وسلامة الطلاب، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية في جميع الأوقات.

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