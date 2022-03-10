تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم قطاع النقل

أبوظبي- انطلاقاً من التزامه في دعم الشركاء المُميزين وتقديراً لجهودهم واسهاماتهم الفاعلة خلال العام 2021، وترسيخاً لقيم التميز والابتكار والتطوير المتواصل، أقام مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، الحفل السنوي الأول لتكريم شركاءه الاستراتيجيين.

وركز حفل التكريم، الذي حضره مدير عام مركز النقل المتكامل والمديرون التنفيذيون في المركز على إبراز دور الشركاء من كافة القطاعات وفقاً لمجموعة من المعايير التي يتم بموجبها ترشيح الشركات والأفراد المشاركين لنيل الجائزة لقاء تميزهم في الأداء في قطاعات شؤون النقل العام، وأنظمة النقل الذكية، والدعم المؤسسي، والتخطيط والشؤون الاستراتيجية، والتراخيص والرقابة.

وأوضح المركز ان هذا الملتقى يُمثل منصة يحتفي من خلالها بجهود وكفاءات شركائه الاستراتيجيين المتميزين الذين عملوا مع المركز عن قرب في العام 2021، ووظفوا كل إمكاناتهم المتاحة لخدمة مجتمع إمارة أبوظبي ودعم جهوده لتوفير احتياجات المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل حركة تنقلات أفراد المجتمع في عام استثنائي شهد العديد من التحديات حول العالم نتيجة جائحة كوفيد – 19.

وأضاف مركز النقل المتكامل أنه حقق خلال العام الماضي الكثير من الإنجازات النوعية، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة، ودعم دائرة البلديات والنقل، والتعاون المشترك والكفاءات المتميزة والجهود المخلصة من مختلف الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى دور دائرة البلديات والنقل في إرساء منظومة خدمية متكاملة تصب في خدمة المجتمع وتدعم النهضة التنموية بمختلف قطاعاتها وترفع تنافسية الاقتصاد المحلي وتضمن النمو المستدام في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة نحو المستقبل، تزيد من مسؤولية الجميع تجاه الوطن والمجتمع وتتطلب من جميع الشركاء ترسيخ العمل المشترك وتوظيف جميع الإمكانات لتلبية التطلعات والآمال المعقودة نحو مواصلة مسيرة العمل المشترك وتعزيز روح الشراكة للبناء على الإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات التي تواكب طموحات القيادة الرشيدة وتعزز رفاه وسعادة المجتمع وترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت فئات التكريم للشركات أفضـل الممارسات في إنجاز المشاريع الاستراتيجية وأفضل مشروع خاص في قطاع النقل العام، وأفضل مشروع تنموي في قطاع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، وأفضل خدمة تم تطويرها من قبل القطاع الخاص.

كما تضمنت أفضل استجابة خدمة خلال جائحة كوفيد–19، وأفضل مشروع نقل صديق للبيئة، وأفضل خدمة لفئة أصحاب الهمم، وأفضل مشروع للنقل المستدام، وأفضل تطبيق ذكي في قطاع النقل العام، وأفضل مشروع لتعزيز السلامة في التنقل. أما بالنسبة للأفراد فتضمنت فئات التكريم الموظف المتميز، والمشرف المتميز، والسائق المتميز.

ووضع المركز مجموعة من المعايير للتقييم تتمثل في المتانة والموثوقية، تعاون أصحاب المصلحة والمعنيين، الابتكار والمبادرة، الشمولية، الالتزام، اشراك العنصر المواطن، نشر وتكرار المشروع، فضلاً عن تقييم الأثر المتوقع للمبادرات والمشاريع.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز النقل المتكامل في أبوظبي:

تم تأسيس مركز النقل المتكامل بموجب قانون صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في نوفمبر 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، ويتبع المركز دائرة البلديات والنقل وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف عليه.

ويعد المركز الجهة المختصة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وقطاع الطرق وفق خطط النقل المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ويدعم جهود الحكومة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وإرساء قطاع نقل ذكي، متكامل ومستدام في إمارة أبوظبي.

كما يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل: www.itc.gov.ae

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بتول نبهاني

منسق إعلامي رئيسي – إدارة الشؤون الإعلامية

مركز النقل المتكامل في أبوظبي

الهاتف المتحرك: 0502350597

البريد الإلكتروني: batool.nabhani@itc.gov.ae