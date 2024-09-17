"أبوظبي للتنقل" يوقع اتفاقية امتياز مع شركة "يانغو جي سي للخدمات الإلكترونية للنقل" لتعزيز نشاط حجز وتوزيع مركبات الأجرة العامة في إمارة أبوظبي.

أبوظبي : أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل عن توفير خدمة حجز مركبات الأجرة العامة في الإمارة وذلك عن طريق شراكتها مع "يانغو" الشركة العالمية لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقها الذكي وذلك بهدف تحسين وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي وتعزيز تجربة مستخدمي النقل العام من خلال تقديم خدمات فعالة ومتقدمة. تعد يانغو جزءاً من شركة التكنولوجيا العالمية "مجموعة يانغو" التي تركز على توفير خدمات يومية بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

وترسيخاً لمكانة منظومة النقل الذكية في الإمارة كواحدة من أفضل النظم عالمياً، أوضح سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل بأن توفير الخدمة عبر التطبيقات العالمية يرفع كفاءة عمليات مركبات الأجرة بشكل عام، ويعمل على تسهيل عملية تحديد موقع المركبات وحجز الرحلات الكترونياً لمختلف أفراد المجتمع وربط مركبات الأجرة العامة والخاصة ومركبات الأفراد المرخصين مع الركاب في الإمارة عبر الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية الآمنة والمعتمدة، مما يدعم تحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بتقليل البصمة الكربونية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لمركبات الأجرة ووسائل النقل بشكل عام.

وأضاف سعادته: "يهدف أبوظبي للتنقل إلى تعزيز وتطوير خدمات النقل في إمارة أبوظبي المتمثلة في توفير خدمات الربط الرقمي للركاب مع مشغلي خدمات النقل في الإمارة، بهدف تقديم خدمات آمنة وسريعة ومريحة للمستخدمين".

وبدوره علّق إسلام عبد الكريم، مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "يشرفنا إطلاق تطبيق يانغو في أبوظبي، بالشراكة مع "أبوظبي للتنقل". يجمع هذا التعاون بين التكنولوجيا المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة ذات المستوى العالمي، مما يعد بتعزيز التنقل الحضري وتجربة نقل سلسة للمقيمين والسياح. نحن نتطلع إلى دفع عجلة التقدم في إمارة أبوظبي النابضة بالحياة، من خلال البناء على الأسس القوية التي أرستها أبوظبي للتنقل".

وتضمنت المرحلة التجريبية إطلاق أكثر من 300 مركبة أجرة تعمل في إمارة أبوظبي وتم تنفيذ أكثر من 8 آلاف رحلة بواسطة تطبيق يانغو خلال الخمسة أشهر الماضية. الآن مع تسجيل أكثر من 1500 سيارة أجرة، أصبح تطبيق يانغو للهواتف المحمولة لنظامي iOS وAndroid متاحاً للتنزيل بشكل مجاني باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى. لطلب مركبة، يقوم المستخدمون بتنزيل التطبيق وفتحه وتحديد المكان الذي يريدون الذهاب إليه. عند تمكين تحديد الموقع الجغرافي، تحدد الخدمة مكان تواجد المستخدم وتجد السائق القريب الذي سيصل بشكل أسرع.

كما تركز الخدمة على توفير نظام آمن يهدف للمحافظة على الممتلكات الخاصة العائدة للمتعاملين (المفقودات) التي يتم العثور عليها في مركبات الأجرة الخاصة في أي رحلة تتم بواسطة الخدمة، وحث السائقين على تسليمها لأصحابها أو إلى أقرب مركز شرطة بحيث يكون السائق مسؤولاً عن توثيق كافة البيانات المتعلقة بتلك الممتلكات الخاصة بالتعاون مع شركات الامتياز وتوفيرها لـ "أبوظبي للتنقل" عند الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن "أبوظبي للتنقل" يسعى إلى تحسين وتعزيز خدمات التنقل في الإمارة من خلال توفير ميزات السلامة المعززة التي تلبي احتياجات الركاب والسائقين على حد سواء وتضمن تجربة آمنة للجميع، حيث يتم ذلك من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية في مجال نقل الركاب والحجز والتوزيع في إمارة أبوظبي وتطوير وتوسيع خدمات النقل من خلال توفير تقنيات مبتكرة وخدمات عالية الجودة للركاب داخل الإمارة والمغادرين منها.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد "أبوظبي للتنقل" الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل "أبوظبي للتنقل" على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق "أبوظبي للتنقل" الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

نبذة عن يانغو:

يانغو هي شركة تقنية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصاً للمجتمعات المحلية. ومن خلال التزامها الثابت بالابتكار، نقوم يانغو بإعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة لمناطق متنوعة.

تتمثل مهمة يانغو بسد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصالات وتعزيز تجارب الحياة اليومية.

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