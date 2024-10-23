أبوظبي- في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال حلول التنقل الذكية، استضاف مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل وفداً رفيع المستوى من مدينة شينجين في جمهورية الصين الشعبية، التي تُعد رائدة في مجال التكنولوجيا وتعتبر واحدة من أفضل المدن الذكية في العالم، برئاسة السيد شو وي، نائب المدير العام لمكتب النقل بمدينة شينجين. ضم الوفد مدراء الإدارات بمكتب النقل وممثلي مركز تخطيط النقل الحضري في شينجين، حيث تم استعراض أحدث الإنجازات في مجالات النقل والتحول الرقمي للنقل في أبوظبي وشينجين، بما يشمل القطاعات البرية والبحرية والجوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود أبوظبي للتنقل لتكون الإمارة نموذجاً عالمياً في تطبيق الحلول الذكية في مجال النقل وتحقيق الاستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم.

تعاون استراتيجي

وشهد هذا الاجتماع انطلاقة مشروع التحول الرقمي للنقل العام في أبوظبي، الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات نقل أكثر تطوراً وسلاسة. يعد هذا المشروع جزءًا من شراكة "من الحكومة إلى الحكومة" بين أبوظبي ومدينة شينجين الصينية، ويركز على تبني أحدث التقنيات الرقمية في مجال النقل العام، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات النقل العام عبر أنظمة رقمية . بحيث سيتناول المشروع جوانب متعددة بما في ذلك هندسة العمليات الخاصة بالنقل العام في أبوظبي لاستخدام أحدث التقنيات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الموظفون الإماراتيون بفرصة التدريب على أحدث المهارات الرقمية في مجال النقل، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتقليل التأثيرات البيئية من خلال تبني حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة، وذلك عبر اتفاقية لإنشاء مختبر دولي مشترك للنقل والتي تم توقيعها بين "أبوظبي للتنقل" و"مركز تخطيط النقل الحضري في شينجين" في يناير 2024.

حافلات كهربائية متطورة

خلال الزيارة، عرض أبوظبي للتنقل أمام الوفد الصيني حافلتين من الحافلات الكهربائية المتطورة المصنعة في الصين والتي تُستخدم حالياً في برنامج الحافلات الخضراء. وتتضمن إحدى الحافلتين حافلة كهربائية مفصلية بطول 18 مترًا وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقد أعرب السيد شو عن سعادته لرؤية حافلاتهم مستخدمة في برنامج الحافلات الخضراء الخاص بـ أبوظبي للتنقل.

من جانبه، قدم السيد شو عرضاً حول النقل الذكي المستخدم في مدينة شينجين، وهي منصة تستند إلى أحدث التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تسهيل التحول الرقمي وتوفير حلول نقل مستدامة وآمنة. كما استعرض جهود المدينة في تنظيم وتشريع المركبات ذاتية القيادة والمتصلة، وأوضح كيف تستخدم شينجين نظام إدارة تُعنى بتنظيم هذه المركبات وضمان سيرها بأمان وكفاءة. كما تطرق إلى نظام إدارة الطائرات بدون طيار، والبنية التحتية للنقل الجوي في شينجين، بالإضافة إلى وحدات الشحن المتقدمة للسيارات الكهربائية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة المتجددة في قطاع النقل.

استشراف المستقبل

وصرح سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن زيارة السيد شو والوفد الصيني إلى أبوظبي، هي دليل على التزام المدينتين بالعمل معاً يداً بيد. وأضاف سعادته: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع مدينة شينجين، والاستفادة من خبراتهم الواسعة ومعرفتهم، ما يتيح لنا اختصار الطريق أمام رحلة التحول الرقمي في أبوظبي، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وتبادل التجارب المشتركة، مما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الثنائية بين المدينتين".

ويعكس هذا اللقاء رؤية حكومة أبوظبي في تبني أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مجال النقل بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة عالمية لتطوير البنية التحتية الحديثة. كما يفتح المجال أمام نقل المعرفة والتقنيات المتطورة من شينجين إلى أبوظبي بما يسهم في دعم رؤية الإمارة لتعزيز النقل الذكي والآمن والمستدام في المستقبل.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

- انتهى -

#بياناتحكومية