أبوظبي- انطلاقاً من دوره المحوري في حوكمة القطاع البحري، أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق أول دليل متخصص في حوكمة القطاع البحري ويشمل مفاهيم النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري، والذي من المقرر أن يصبح دليلاً أساسياً للاستدامة ضمن النظام البيئي البحري.

ويقدم الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطار عمل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحيث تم تصميمه لتوفير إرشادات حول دمج الاستدامة في العمليات البحرية لمساعدة القطاع البحري في تعزيز الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويتضمّن الدليل نظرة عامة وشاملة حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري في أبوظبي، بما يشمل تقييماً تفصيلياً للممارسات والأداء الحالي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع، واستراتيجيات دمج الاستدامة في العمليات البحرية اليومية، وأمثلة عن المبادرات التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الأشمل والأوسع.

وفي هذا السياق، صرح (أبوظبي للتنقل) مؤكداً أن "إطلاق أول دليل لإعداد التقارير حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في النظام البيئي البحري، حيث يُعَدّ هذا الدليل أداة لتعزيز ممارسات الشركات للتوجه نحو الأفضل بما يخدم البيئة والمجتمع على حد سواء."

وأضاف: "سيمكن الدليل الشركات في القطاع البحري من تقديم تقارير شفافة وموثوقة حول أدائها البيئي والاجتماعي والمستدام، مما يعمق الثقة بين الجهات المعنية ويعزز الشفافية والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية."

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، مجموعة موانئ أبوظبي: "يتابع القطاع البحري في إمارة أبوظبي مسيرة تطوره نحو مستقبل مستدام. ويأتي هذا الدليل ليؤكد على التزامنا بتعزيز منظومة بيئية متكاملة، لا تكون فيها الاستدامة مجرد خيار ثانوي بل إحدى الممارسات والركائز الأساسية في جميع أعمالنا ومشاريعنا. ونحن ندعو جميع الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة والاستفادة من هذا الكتيب كدليل ومرجع أساسي لتعزيز مستوى النضج في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

ويعكس الدليل، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، الالتزام بالشفافية والحوكمة المسؤولة، ويهدف إلى المساهمة في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإمارة.

دليل النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري متاح الآن للتحميل على المنصات الإلكترونية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ أبوظبي للتنقل https://admobility.gov.ae/.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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