أبوظبي للتنقل يعتزم طرح لوحات جديدة للدراجات التجارية تتميز باللون الأصفر لتمييز ملكيتها للشركات.

تهدف مبادرة استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية إلى تعزيز سلامة الطرق ودعم الحركة المرورية للدراجات، مما يعزّز كفاءة النظام المروري.

استبدال لوحات الدراجات التجارية بلوحات جديدة باللون الأصفر يصبح إلزاميًا عند انتهاء ملكيتها.

أبوظبي- تماشيًا مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، وذلك تلبيةً لاحتياجات الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء في سوق النقل التجاري في أبوظبي، على أن يتم طرحها بشكلٍ رسمي في تاريخ 1 يناير 2025.

تأتي هذه المبادرة في ضوء سعي أبوظبي للتنقل الدؤوب لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المجتمع، إذ تُعنى بطرح لوحات جديدة للأنشطة الاقتصادية والتجارية تتميز بلون محدّد لهذه الفئة، حيث تم اختيار اللون الأصفر للوحات الدراجات التجارية لما له من دلاله ترمز إلى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تمييزها عن تلك المستخدمة للأفراد.

كما ويعكس استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية التزام أبوظبي للتنقل بتطوير بنية النقل المستدام في أبوظبي، وذلك لتعزيز فعالية النقل التجاري من خلال الدراجات، إذ تستهدف هذه المبادرة الشركات والمؤسسات التي تستخدم الدراجات كوسيلة للنقل أو لخدمات التوصيل، مما يسهم في تنظيم هذه الأنشطة وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فضلًا عن تحقيق المزيد من الفعالية في عمليات النقل التجارية داخل الإمارة.

ومن جانبه، أكّد سعادة محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، أن هذه المبادرة ستلعب دورًا هامًا في تعزيز سلامة الطرق والأمن ودعم عملية الحركة المرورية للدراجات من خلال الرصد، وتمييزها بناءً على ملكيتها، سواء للشركات أو للأفراد، مما يعزز كفاءة النظام المروري. كما تعمل هذه المبادرة على دعم قواعد البيانات وتصنيف الدراجات وتطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدراجات والأنشطة الاقتصادية.

هذا وكشف أبوظبي للتنقل، متمثلاً بقطاع ترخيص السائقين والمركبات، عن عدد الدراجات المملوكة للشركات وتلك المملوكة للأفراد، إذ أظهرت الإحصائيات أن عدد الدراجات المسجلة بأسماء الأفراد بلغ 10,579 دراجة، حيث سيحتفظ الأفراد بلوحات دراجاتهم باللون الأحمر وفقًا لهذه المبادرة، بينما بلغ عدد الدراجات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات 26,186 دراجة، وسيتم تغيير تلك اللوحات للون الأصفر نظرًا لاستخدامها لأغراض تجارية.

وقد وضّح أبوظبي للتنقل أنه بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات استبدال لوحات دراجاتهم بالفئة الجديدة في حالات عدة، نذكر منها في حال تسجيل دراجة جديدة أو نقل ملكية الدراجة مع تغيير الرقم، كذلك في حال تغيير الرقم بدل تالف أو بدل فاقد للوحة. يُذكر أن عدد المصانع التي تعمل على تصنيع الفئة الجديدة من لوحات الدراجات التجارية بلغ 15 مصنعًا، حيث تتوزع هذه المصانع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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