انعكاساً لجهوده في تبني حلول مبتكرة وتقنيات نقل ذكية

أبوظبي- في إنجاز جديد يعكس جهود مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، في تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الذكية لدعم النقل المستدام وتطوير خدمات النقل الحضرية، حصد أبوظبي للتنقل جائزة سيؤول للمدن الذكية عن فئة (مدينة الابتكار التكنولوجي - Tech-InnovaCity) وذلك عن منظومة النمذجة والتحليل STEAM+ والتي تُعدُّ أداة متقدمة متعددة الوسائط تعتمد على توظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم أنماط التنقل واحتياجات السكان بالإضافة إلى الوضع الحالي لشبكة النقل وتنبؤ الوضع المستقبلي لها مما يسهم في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير قطاع النقل في الإمارة.

تأتي جائزة سيؤول للمدن الذكية تكريمًا للمدن والمشاريع الرائدة التي تساهم في تشكيل المستقبل الذكي للمدن حول العالم، حيث تم الإعلان عن الفائزين في حفل جائزة سيؤول للمدن الذكية، الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع الحياة الذكية في سيؤول. تخلل الأسبوع معارض ومنتديات تستعرض تجربة سيؤول كمدينة ذكية، وتتيح الفرصة للمدن والشركات العالمية لمشاركة نتائجها المبتكرة في تطوير المدن الذكية ومناقشة توجهات التكنولوجيا المستقبلية. يهدف الحفل إلى تسليط الضوء على الابتكارات المميزة في مختلف الفئات، بما في ذلك فئات التقنية، الريادة، المدن الإنسانية، والجوائز الخاصة.

التزام بالاستثمار في الابتكار

أعرب سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، عن فخره بفوز أبوظبي للتنقل بجائزة سيؤول للمدن الذكية، معتبرًا أن هذا الإنجاز يؤكد الالتزام بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لخلق بيئة نقل ذكية ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مكانة أبوظبي كمدينة رائدة على مستوى العالم في مجال النقل الذكي. كما صرح سعادته قائلاً: "يعكس هذا الإنجاز توجه إمارة أبوظبي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي للمساهمة في المشاريع التطويرية المتعلقة بإدارة العمليات وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق الاستدامة في مجال التنقل، حيث تقدم منظومة STEAM+ حلول تنقل ذكية ومبتكرة تلعب دوراً بارزاً في إرساء بيئة تسهل حركة التنقل وتعزز جودة الحياة في الإمارة".

تطور حضري ذكي وحلول مبتكرة

وفي هذا السياق، يواصل أبوظبي للتنقل تعزيز مكانته كأحد أبرز المساهمين في التطور الحضري الذكي، ليس فقط في إمارة أبوظبي بل على الصعيد العالمي، إذ يقود المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل الذكي في الإمارة، ويقدم حلول مبتكرة قائمة على البيانات، كمنظومة STEAM+، الذي يعزز من كفاءة التخطيط والتحليل في مجال النقل. ويعمل أبوظبي للتنقل على تطوير استراتيجيات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق الاستدامة والمرونة في شبكة النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدمين وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وكفاءة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها أبوظبي للتنقل في هذا الصدد، تطبيق أنظمة النقل الذكي والحلول المستدامة التي ساهمت في تقليل الازدحام المروري وتوفير بدائل نقل صديقة للبيئة. وهي جهود نالت إشادة واسعة من المجتمع المحلي والدولي، وساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنقل الذكي والمستدام.

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