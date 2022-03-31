ضمن سلسلة مذكرات تفاهم وقعها مركز الشباب العربي في القمة العالمية للحكومات

وبهدف تمكين الشباب في المنطقة العربية والعمل على مبادرات تخدمهم

د. هيفاء أبو غزالة: "جامعة الدول العربية تؤمن بأهمية دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في المنطقة لما لهذه الأنشطة من قدرة على تشكيل هوية الشباب العرب"

شما المزروعي: " تمكين الشباب في مختلف مجالات التنمية يسهم في تعزيز دور الشباب في عملية بناء المستقبل ويعزز قدراته التنافسية."

سعيد النظري: "التعاون بين مركز الشباب العربي وجامعة الدول العربية يرتقي بمهارات الشباب ويضاف أثر مبادرات تمكينه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، في إكسبو 2020 دبي، وقّع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية واشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، ومعالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

وبموجب مذكرة التفاهم بين مركز الشباب العربي وجامعة الدول العربية سيعمل الطرفان على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في البلدان العربية، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية الشخصية وبناء القدرات وصقل المهارات وإشراك الشباب.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الدول العربية، أعلنت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، عن تخصيص قاعة شرفية لجامعة الدول العربية في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، تحمل هوية واسم جامعة الدول العربية.

هوية الشباب العرب

وقالت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية: نسعد دائمًا في جامعة الدول العربية بأن نكون شركاء لمبادرات وفعاليات مركز الشباب العربي، ونؤمن في الجامعة العربية بـأهمية دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية في المنطقة العربية، لما لهذه الأنشطة من قدرة في تشكيل هوية الشباب العربي وصقل مهاراته التي تخوله لتمثيل بلاده بأفضل الطرق الممكنة."

وأضافت: "نواصل العمل مع كل المؤسسات الحريصة على تمكين الشباب كمركز الشباب العربي من أجل تعزيز دورهم ليكون أكثر محورية في عملية بناء المستقبل".

أجيال جديدة متمكنة من مهاراتها

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: "شخصية الشباب تنمو بدعم تنمية مهاراتهم، ليكتسبوا ثقة تمثيل أوطانهم بفخر، ويكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في نقل صورة مشرّفة لبلادهم عبر مواهبهم. ومركز الشباب العربي وجامعة الدول العربية يعملان سوياً منذ اليوم الأول على دعم أنشطة الشباب التي تمكنهم وتشركهم في المجتمع بصورة إيجابية."

وأكدت معالي شما المزروعي أن تعاون جامعة الدول العربية ومركز الشباب العربي علاقة شراكة مستدامة تسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المركز بدعم من رئيسه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي أحمد أبو الغيظ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشددة على أن تمكين الشباب في مختلف مجالات التنمية يسهم في تعزيز دور الشباب في عملية بناء المستقبل ويعزز قدراته التنافسية.

بناء المستقبل وتعزيز التنافسية

من جانبه قال سعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي: " إن دعم جامعة الدول العربية ومركز الشباب العربي للأنشطة الشبابية والرياضية في المنطقة، سيسهم في رفد الدول العربية بأجيال جديدة من الشباب العرب المتمكن من مهاراته، ما يؤهلهم مستقبلًا للمشاركة في أكبر المحافل العالمية ورفع رايات بلادهم على الساحات الدولية.

وأضاف سعادته: "توقيع الشراكة بين مركز الشباب العربي وجامعة الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 يرتقي بمهارات الشباب ويضاف أثر مبادرات تمكينه، فيما يشكل تخصيص قاعة في مركز الشباب العربي في أبوظبي تحمل اسم وشعار وقيم جامعة الدول العربية إضافة نوعية إلى بيئته الممكّنة للشباب من مختلف البلاد العربية."

#بياناتحكومية

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