دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقَّع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم استراتيجية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين لدعم الشباب العربي وتمكينهم في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي يُنظّمه المركز سنويًا تحت مظلة القمة العالمية للحكومات.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان أكاديمية الفضاء الوطنية، التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، تدشين برنامج «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» في دورته الأولى «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»؛ وذلك في إطار التعاون مع المركز، وأعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وعدد من الجهات والجامعات المحلية والإقليمية ذات الصلة؛ حيث يمثل الهاكاثون منصة إبداعية مبتكرة تجمع المواهب الشابة وتمنحهم فرصة التفاعل والتعلم والتطبيق العملي في قطاع الفضاء.

تمكين الشباب العربي في علوم الفضاء

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي «يعد توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء تأكيداً على رؤية المركز الهادفة لتهيئة فرص حقيقية للشباب العربي ليكونوا جزءًا من رحلة الابتكار والمعرفة في القطاعات المتقدمة، خاصة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء». وأضاف معاليه، «أن الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب العربي للإسهام في مشاريع فضائية نوعية، وتمكينهم من بيئات تدريبية وتطبيقية على أعلى مستوى، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في السوق العالمي، ويضعهم في صدارة الخبرات المستقبلية».

رؤية وكالة الإمارات للفضاء في دعم المواهب

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن الشراكة مع مركز الشباب العربي تأتي انسجامًا مع جهود الدولة المستمرة في تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات ذات القيمة المستقبلية، ولاسيما في مجال الفضاء الذي يشهد تطورًا غير مسبوق، وأشار إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تدرك أهمية تبني استراتيجيات تضمن تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الميدانية، وأطلقت في 2023 أكاديمية الفضاء الوطنية لهذا الغرض وبما يسهم في توسيع قاعدة المهندسين والعلماء العرب المؤهلين للعمل في مشروعات فضائية متقدمة، ويعزز إسهام المنطقة في مجال استكشاف الفضاء والابتكار العلمي.

طاقات شبابية تصل حدود الفضاء

تهدف المذكرة إلى تمكين الشباب العربي من اكتساب المعرفة والمهارات العملية التي تتوافق مع التوجهات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال إطلاق برامج تدريبية وغيرها من المبادرات التي تقدمها أكاديمية الفضاء الوطنية بما يسهم في بناء جيل عربي قادر على المشاركة بفاعلية في صناعات المستقبل، ولاسيما في قطاع الفضاء والعلوم المتقدمة. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي المعرفي بقطاع الفضاء ودوره في التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي داخل المجتمعات العربية.

الدورة الأولى لـ «هاكاثون الفضاء للشباب العربي»: تحدي 813

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون وكالة الإمارات للفضاء ومركز الشباب العربي على إطلاق هاكاثونات، أو مسابقات ابتكار، أو تحديات شبابية تتعلق بالفضاء، والبيئة، والبيانات، والاستدامة؛ وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة لمركز الشباب العربي وأكاديمية الفضاء الوطنية في تطوير وتنفيذ عدد من الهاكاثونات والمسابقات في وقت سابق.

وفي إطار تحقيق ذلك، أُعلن عن هاكاثون الفضاء للشباب العربي، الذي يعد مبادرة إقليمية تهدف إلى تحفيز الطلبة والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وتمكينهم من تطوير حلول فضائية ونماذج ذات جدوى فنية وتأثير عملي محلي وإقليمي وعالمي.

ومن خلال التعاون مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي أوصت في اجتماعها الثاني عشر المنعقد مؤخراً في سلطنة عمان بأهمية توفير منصة تطبيقية تجمع المواهب العربية الشابة المهتمة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكِّنهم من توظيف البيانات الفضائية والمعرفة العلمية التي تم الحصول عليها بواسطة القمر الاصطناعي 813 الذي أُطلق بنجاح في ديسمبر 2025، في ابتكار حلول عملية لتحديات تواجه المجتمعات العربية خصوصا والعالمية عموما. كما يركِّز على تعزيز التفكير الابتكاري والعمل الجماعي، وبناء مهارات مستقبلية تسهم في إعداد جيل عربي قادر على الإسهام بفاعلية في قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة به.

ومن هنا جاء اختيار تحدي دورة الهاكاثون الأولى (2026) بعنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»

منصة إقليمية لاستشراف مستقبل الشباب العربي

ويُعد مركز الشباب العربي جهة إقليمية رائدة في تمكين الشباب العربي، تعمل على إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تدريبية وملتقيات تجمع الشباب مع الخبراء وروَّاد القطاع في مجالات متعددة، من التكنولوجيا والابتكار إلى القيادة والتنمية المستدامة. ويسعى المركز إلى توفير بيئات محفّزة تُمكِّن الشباب من تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو، بالإضافة إلى بناء شبكات تواصل استراتيجية مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، لتعزيز دور الشباب في صياغة مستقبل المنطقة والعالم.

حول أكاديمية الفضاء الوطنية:

وتأسست أكاديمية الفضاء الوطنية عام 2023 كإحدى المشاريع التحولية لوكالة الإمارات للفضاء ضمن مبادرات مجلس الوزراء للمؤسسات الاتحادية، بهدف دعم استدامة برامج الفضاء وتنمية الكوادر الوطنية الشابة. وتُعنى الأكاديمية بتزويد المشاركين بمهارات ومعارف متقدمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء وفق أعلى المعايير العالمية، كما تدعم ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي من خلال خلق فرص عمل وتحويل الابتكار إلى مشاريع ناجحة. كما تسعى الأكاديمية إلى تعزيز التعاون والتبادل المعرفي على كل الأصعدة، بما في ذلك رفع الوعي بالتطبيقات والتقنيات الفضائية وفرص استخدامها لدى الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية.

وسيتم قريباً فتح باب التسجيل للدورة الأولى من هاكاثون الفضاء للشباب العربي، والذي سيستقطب نخبة من الخبراء والمدربين، وأصحاب المواهب الطموحين من الشباب العربي في هذا المجال، لفتح الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار وصياغة الحلول والاستفادة من التجارب والبيانات المتاحة.

