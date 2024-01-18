الإعلان عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي وانضمام مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا إلى البرنامج خلال فعالية خاصة في جناح دولة الإمارات في المنتدى



• خلفان جمعة بلهول: البرنامج يهدف لإنشاء مجتمع عالمي متكامل يضم أفضل خبراء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل جماعي على مواجهة التحديات ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات

• باولا إنغابير: سنعمل بشكل مشترك لابتكار حلول نوعية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتصميم مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

أبرز مزايا البرنامج:

- يركز على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي

- يساهم في توحيد الجهود العالمية لرسم صورة شاملة للاستخدامات الواعدة لتقنيات المستقبل

- تنظيم ورش عمل وجلسات مخصصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي

دافوس، سويسرا: أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 الذي انعقدت فعالياته خلال الفترة 15 – 19 يناير الحالي.

كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستهدفاته المستقبلية والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات والذي يحمل شعار "لا شيء مستحيل" للعام الثاني على التوالي، وذلك بحضور جيريمي يورجنز مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي باولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انضمام مراكز أخرى من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى هذا البرنامج للمساهمة في توحيد الجهود العالمية لرسم صورة شاملة للاستخدامات الواعدة لتقنيات المستقبل.

مجتمع عالمي متكامل يضم أفضل خبراء الذكاء الاصطناعي

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إنشاء مجتمع عالمي متكامل يضم أفضل خبراء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل جماعي على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير سياساته وتشريعاته، بما يسهم في مواكبة التوجهات العالمية لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وأضاف: "سيركز هذا البرنامج العالمي على مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وبين كافة مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم بشكل خاص، إضافة إلى الاستفادة من المعرفة التي تم اكتسابها خلال تطوير المشاريع المتنوعة لتسريع العمل وتحقيق إنجازات أسرع وأكثر تأثيراً".

ابتكار حلول نوعية لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي

كما قالت معالي باولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: "يسعدنا المشاركة في هذا البرنامج بالشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات انطلاقاً من حرصنا على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول وتحفيز مجتمع خبراء الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول نوعية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة لتصميم مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي ليكون أداة شاملة وأخلاقية يستفيد منها الجميع".

جلسات مخصصة وورش عمل

وسينظم برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي جلسات مخصصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبحاثه وتطوراته، مع التركيز على المشاريع ذات التأثير الواضح والقابلة للتطبيق على الفور.

كما سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة لتعزيز الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، ودعم التفكير التصميمي، وتطوير حلول مبتكرة باستخدام أفضل الموارد وأحدث التقنيات، إضافة إلى دراسة الاعتبارات الأخلاقية وهياكل الإدارة وأطر السياسات في الذكاء الاصطناعي، وتصميم آليات فعالة لتشكيل السياسات الدولية والتشريعات المناسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

مشاريع مشتركة

كما سيدعم البرنامج المراكز المشاركة في تطوير مشاريع نوعية توظف الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير مجتمعي ملموس، فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، تم إطلاقه في أبريل 2019 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.



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-انتهى-