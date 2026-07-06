دبي، الإمارات العربية المتحدة، دخل مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، في شراكة استراتيجية مع جامعة ميدلسكس دبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأداء البشري، وعلوم الرياضة، وعلوم الأعصاب والإدراك.

وجرى إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البروفيسور سيدوين فيرنانديز، وكيل الجامعة ومدير جامعة ميدلسكس دبي، والدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الذهني والبدني، حيث تجمع الشراكة بين الخبرات الأكاديمية والريادة في القطاع لاستكشاف فرص جديدة في علوم الأداء وصحة الدماغ.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون مركز التميّز الذهني والبدني ومعهد لندن للرياضة في دبي التابع لجامعة ميدلسكس دبي في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وبرامج تعليم وتطوير مهني، وفرص لتنمية مهارات الطلبة، إلى جانب أنشطة لتبادل المعرفة. وتهدف الشراكة إلى بناء منظومة متكاملة تُعزّز التعلم متعدد التخصصات، وتُسرّع تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس. كما ستسهم في إعداد الكفاءات المستقبلية من خلال إتاحة تجارب تعليمية مبتكرة للطلبة والمهنيين، وتعريفهم بأحدث الأبحاث في مجالات علوم الرياضة، وعلوم الأعصاب، والأداء الإدراكي، وتعزيز القدرات البشرية.

وقال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية:

«بصفتنا مؤسسة تسعى باستمرار إلى التعاون مع شركاء يشاركوننا التزامنا بالتميّز، تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تكرّسان جهودهما للارتقاء بالأداء البشري وصحة الدماغ من خلال البحث العلمي والتعليم والابتكار. ومن خلال توحيد خبراتنا مع الإمكانات الأكاديمية لجامعة ميدلسكس دبي ومعهد لندن للرياضة في دبي، نتطلع إلى توفير فرص نوعية لتبادل المعرفة، وتنمية الكفاءات المستقبلية، والمساهمة في تحقيق اكتشافات جديدة ذات أثر عملي ملموس.»

وأضاف البروفيسور سيدوين فيرنانديز، وكيل الجامعة ومدير جامعة ميدلسكس دبي:

«تُتيح هذه الشراكة مع مركز التميّز الذهني والبدني فرصاً واعدة لاستكشاف العلاقة بين الأداء البدني والصحة والعافية، كما تمنح طلبتنا وباحثينا إمكانية الوصول المباشر إلى معرفة مستمدة من خبرات القطاع وتطبيقاتها العملية.

ويواصل معهد لندن للرياضة في دبي نموه وتوسعه، وستؤدي شراكات مثل هذه دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل أبحاث علوم الرياضة والأداء في المنطقة.»

وتُعزّز هذه الشراكة مكانة دبي المتنامية بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات علوم الرياضة وعلوم الأعصاب والأداء البشري، كما تدعم طموح الإمارة لأن تصبح وجهة رائدة لإنتاج المعرفة والبحث العلمي وتنمية الكفاءات.

نبذة عن مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية

مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، هو مركز رعاية صحية متخصص في دبي يركز على صحة الدماغ، وإعادة التأهيل العصبي، والأداء الذهني، والصحة العامة على المدى الطويل.

يجمع المركز بين التقنيات الطبية المتقدمة، وتقنيات تصوير الدماغ، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، والتقييم الإدراكي، وتقييم الأداء البدني، وإعادة التأهيل، والتغذية، والبرامج الشخصية لدعم البالغين والأطفال. ويضم فريقه متعدد التخصصات خبراء في الطب، والأشعة، وعلم النفس العصبي، والعلاج الطبيعي، والتغذية، والأداء، يعملون معاً لتقديم رعاية مصممة وفق احتياجات كل فرد.

يدعم المركز مجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك التعافي العصبي، والأداء الإدراكي والبدني، والتحديات النمائية العصبية، وإصابات الدماغ، والتعافي من السكتة الدماغية، والأعراض المرتبطة بكوفيد طويل الأمد، والعناية الاستباقية بصحة الدماغ.

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