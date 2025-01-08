دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 63 زيارة بين عامي 2022 و2024، شملت زياراتٍ معيارية ووفوداً عالية المستوى من أبرز المؤسسات العلمية والأكاديمية والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب سفراء وقناصل دول ووفود حكومية.

هدفت هذه الزيارات إلى تبادل المعارف والخبرات والاطَّلاع على تجربة المركز الرائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وأبحاث المياه، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وأبحاث الفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي طورته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهتدي برؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة البحوث العلمية والتطبيقية وتطوير الحلول المبتكرة الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الخطط والمستهدفات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها كمنبرٍ للتقدُّم على مختلف الأصعدة. ونحرص على مشاركة تجاربنا الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مختلف أنحاء العالم. ويعكس الإقبال الواسع على زيارة مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة مكانته العلمية الرائدة ونجاح الكوادر المواطنة في المركز في إثبات جدارتهم كروَّادٍ للتقدم والتطور للارتقاء بمجالات عمل المؤسسات الخدماتية ودفع عجلة التطور في قطاعات طاقة المستقبل، وأنظمة المياه، والفضاء، واستشراف وصنع المستقبل المستدام."

شملت الزيارات عالية المستوى لمركز البحوث والتطوير رئيس دولة ناميبيا، ووفوداً من حكومة جنوب إفريقيا، وشركة سيمنس للطاقة، وشركة باور تشاينا الصينية، وسفارات سنغافورة وتشيلي والبرلمان الأوروبي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد كوريا للعلوم الأساسية (KBSI)، وجامعة ستانفورد الأمريكية. فضلاً عن عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية.

يهدف مركز البحوث والتطوير إلى أن يصبح منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية للهيئة، إلى جانب إيصال المشاريع البحثية الإماراتية إلى المؤسسات الأكاديمية العالمية، وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات والعالم، وبلغ إجمالي الأوراق العلمية التي نشرها المركز حتى الآن 269 ورقة علمية وبحثية في دوريات عالمية مُحكَّمة ومؤتمرات علمية دولية، إضافة إلى تسجيل 42 براءة اختراع لحماية الملكية الفكرية للهيئة.

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