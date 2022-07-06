بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على تجربته الناجحة

المنامة، مملكة البحرين: استضاف مركز البحرين للمعلومات الائتمانية خلال شهر يونيو الماضي وفدًا من مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وذلك لحضور جلسات لتبادل معرفي استمرت لمدة أسبوع في مقر شركة بنفت بالعاصمة المنامة. وألقت الزيارة الضوء على رحلة مركز البحرين للمعلومات الائتمانية ودوره في تجميع معلومات ائتمانية شاملة في مملكة البحرين.

هذا وسلط مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الضوء خلال الجلسة على منتجاته وخدماته المتنوعة التي تقدمها شركة بنفت. كما قدم توضيحًا عن العملية التشغيلية للتعامل مع أعضاء مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى مختلف أدوات مركز الائتمان المقدمة للأفراد والشركات.

يأتي الاجتماع استكمالًا لزيارة سابقة قام بها مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للبحرين في شهر مارس الماضي، وذلك لاستكشاف رحلة مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في المملكة. وقد أبدى ممثلو مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) إعجابهم بالتطور الناجح للنظام وهيكل التقارير في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وعبّروا عن رغبتهم في اطلاع فريق عملهم عليه للاستفادة من التقدم الممتاز الذي حققته شركة بنفت.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة لطيفة المطوع، رئيس مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، بالقول: "نحن سعداء بزيارة مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لمقرنا واطلاعهم عن كثب على كيفية عملنا. يحمل مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، بصفته لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي، مسؤولية مشاركة خطط نجاحه، وذلك بهدف دفع الرؤية الجماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نلعب جميعًا دورًا رئيسيًا في تحسين البيئة المالية وتعزيز الشمول المالي. لذلك، فإن جلسات تبادل المعرفة والزيارات مثل هذه تخدم هذا التوجه وتعزز التعاون وتقربنا من هدفنا الشامل. نحن نتطلع إلى العمل بشكل متكامل مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بهدف تبادل المعلومات الائتمانية للشركات."

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: . www.benefit.bh