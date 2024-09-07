موسكو- استضافت موسكو منتدىً ناقش "الأجندة المناخية لدول مجموعة البريكس في ظل التحديات الراهنة"، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والدول الأعضاء في بريكس لمواجهة التغير المناخي. وقد شارك في أعمال المنتدى أكثر من 250 مندوبًا، يمثلون أجهزة الدولة، والقطاع الخاص، والخبراء الأكاديميين من دول مجموعة البريكس. وأُقيم هذا الحدث تحت رعاية روسيا خلال فترة رئاستها لمجموعة دول البريكس.

تمحور جزء كبير من النقاش حول أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المناخية وكيفية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه المشاريع. ويرى المشاركون أن المشاريع الضخمة متعددة القطاعات يصعب تنفيذها دون تعاون وثيق بين المجتمع العلمي وقطاع الأعمال والحكومة، وكذلك دون تعاون بين الدول.

في كلمته، شدد السيد دميتري إيزوتوف - رئيس مركز تكنولوجيا البلاديوم في "نوريلسك نيكل"، على ذلك بالقول: "تتوفر في دول مجموعة البريكس كل العناصر الأساسية التي تؤهلها لتصبح رائدة عالميًا في مجال تغير المناخ، بما في ذلك القاعدة العلمية والطلب المتزايد على التقنيات الخضراء. وحتى يومنا هذا، تحظى جهودنا بدعم حكومي كامل من خلال الوزارات المختصة لتنسيق التعاون مع أبرز الكوادر العلمية في مجموعة البريكس بهدف إطلاق مشاريع بحثية مشتركة. بالإضافة إلى روسيا، نعمل مع جماعات علمية في الصين والإمارات العربية المتحدة ونسعى إلى توسيع نطاق شراكاتنا الجغرافية. كما مركز تقنيات البالاديوم مستعد أن يكون منصة تجريبية لاختبار مبادرات وأدوات جديدة".

وفي سياق المشاورات، حدد مركز تقنيات البالاديوم مجالات استثمارية واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجموعة البريكس. وتشمل المبادرات الرئيسية للمركز ما يلي:

- مواءمة البرامج الحكومية للبحث العلمي مع المتطلبات التكنولوجية الحالية للقطاع الخاص لزيادة نسبة المشاريع البحثية المطلوبة في السوق.

- تعزيز قدرات الجامعات بإنشاء تخصصات جديدة وتزويد المختبرات بأحدث التقنيات لرفع مستوى المنافسة العلمية.

- تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص والجامعات الدولية لتعزيز وتسريع عجلة التقدم في مجال العلوم التطبيقية بدول البريكس.

يشكل مركز تقنيات البالاديوم في شركة "نورنيكل" صرحًا متقدمًا في مجال البحث والتطوير، يهدف إلى تطوير مواد مبتكرة من البلاديوم لخدمة اقتصاد المستقبل الأخضر. كما تشتمل محفظة مشاريعنا على تقنيات مبتكرة تدعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية والوقود الحيوي. وتعتزم شركة "نورنيكل"، انطلاقًا من مركزها، طرح أكثر من 100 مادة جديدة في السوق بحلول عام 2030.

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