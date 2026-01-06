دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعزز مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مكانته الإقليمية الرائدة في بناء القدرات في مجال الاستدامة، والتعليم المناخي، وتعزيز التعاون القائم على الابتكار. وعلى خلاف المبادرات التوعوية التقليدية أو البرامج التدريبية أحادية المسار، يقدم المركز تجربة استدامة متعددة الأبعاد، تعمل على إشراك الأطراف المعنية على كافة المستويات، بما يشمل الطلاب، والمهنيين، وروّاد الأعمال، وصنّاع السياسات، والجمهور.

ويدعم مركز الاستدامة والابتكار مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويتميز المركز باعتماده على منهجية متكاملة متعددة المستويات في تقديم مفاهيم الاستدامة، ولا يقتصر دوره على إطلاق الحملات التوعوية التقليدية، بل يعمل كنموذج خدمات متكامل يجمع تحت مظلته بين المعارض التفاعلية، والتجارب التعليمية الشاملة، والبرامج التدريبية المهنية المعتمدة، ومبادرات الابتكار الاستراتيجي. ويوفر المركز تجارب تعليمية يومية تحت إشراف مرشدين متخصصين لمرافقة الزوار من جميع الأعمار، إلى جانب برامج تدريب تقني معتمدة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، ومبادرات موجهة لتمكين الشباب.

"تحالف الطاقة النظيفة"

أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة "تحالف الطاقة النظيفة" لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية تعزيز مساهمتهم في دفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. ويتيح التحالف لأعضائه إبراز ابتكاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين ورواد الابتكار.

برنامج الشهادات المهنية

تهدف محفظة البرامج التدريبية المتنوعة والمعتمدة دولياً التي يطلقها مركز الاستدامة والابتكار إلى تطوير المهارات التقنية، وبناء القدرات القيادية، وتعزيز المعرفة الاستراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وأنظمة الاستدامة. وقد شهدت هذه البرامج تخريج أكثر من 320 منتسباً بعد استكمالهم التدريب واجتياز الامتحان بنجاح.

وخلال العام 2025، أطلق المركز الدورة التدريبية الأولى من برنامج الشهادات المهنية: "الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني" بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا "SUPSI" والوكالة الدولية للطاقة. وبالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي"، أطلق المركز أيضاً الدورة الأولى من البرنامج التدريبي "محترف الطاقة الهيدروجينية". كما أطلق المركز الدورة الأولى من برنامج إعداد تقارير الاستدامة ضمن معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وبالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي"، نظم المركز الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي "الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة"، والنسخة الخامسة من الدورة التدريبية "مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة"، والدورة التدريبية وشهادة المعايير الدولية: "محاسب انبعاثات غازات الدفيئة".

وينظم المركز بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، دورات تدريبية مكثفة حول العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة.

برنامج "شباب الطاقة النظيفة"

ضمن جهود المركز لتمكين الشباب وإلهامهم وتثقيفهم وصقل خبراتهم ومد جسور التواصل معهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ساهم المركز في تخريج خمس دفعات من برنامج شباب الطاقة النظيفة الذي شهد تخريج 117 إماراتي من فئة الشباب. ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما في ذلك ورش العمل التدريبية التي تركز على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة، والجلسات التعليمية المتخصصة التي تقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى محطات الطاقة الشمسية والمشاريع المستدامة الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

برنامج "التواصل من أجل الطاقة النظيفة"

يهدف البرنامج إلى إتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة لعرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف ورفع مستوى وعي المجتمع حول أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال. وقد شهد البرنامج منذ انطلاقه عقد ما يزيد عن 50 ندوة وحلقة نقاشية حضرها أكثر من 2,500 مشارك من مختلف القطاعات، مما يعكس دوره في تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لدفع عجلة الابتكار في الطاقة المستدامة.

معرض مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة

نظم مركز الاستدامة والابتكار الدورة الثانية من معرض "مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة" الذي جمع أبرز الخبراء والمهنيين في قطاع الطاقة النظيفة. وأتاح المعرض الفرصة أمام ما يزيد عن 30 من أهم رواد الأعمال والمختصين، بما في ذلك لاعبين رئيسيين من السوق المحلي والعالمي، لعرض أحدث الحلول والابتكارات التي تشكل المستقبل الواعد لتقنيات الطاقة المتجددة.

مسابقات

ضمن جهود المركز في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، نظم المركز الدورة الثالثة من مسابقة "هاكاثون الطاقة النظيفة"، بمشاركة 193 متسابقاً من 7 دول. وجمعت المسابقة العقول المبدعة من مختلف الفئات، بما في ذلك الشركات، والمبتكرون، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصون في مجالات الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم.

وينظم المركز أيضاً مسابقة "الملهمين الصغار" إلى رفع مستوى وعي طلاب المدارس من الصف الرابع إلى الثاني عشر حول الطاقة الشمسية وتقنياتها ودورها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. وقد حظيت المسابقة بتفاعل أكثر من 200 مشارك عبر 5 دورات.

عروض وتجارب مبتكرة

يوفر مركز الابتكار تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تطور المباني المستدامة في الهيئة.

ويمكن للزوار مشاهدة عروض مبتكرة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام، واختبار تجارب تفاعلية عديدة مثل تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة. وباستخدام تقنية الميتافيرس، يتيح المركز لزواره اختبار تجربة فريدة تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

يستقبل مركز الابتكار زواره من السبت إلى الأربعاء، من 09:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، ويوم الخميس من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. ويقدم المركز خصومات على سعر التذاكر للأطفال والطلاب، وتذاكر مجانية لأصحاب الهمم. ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.mbrsic.ae أو التطبيق الذكي للمركز (MBRSIC).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae

