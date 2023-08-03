دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات خلال شهر يوليو بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لتنمية مهارات ومعارف الشباب حول التقنيات والصناعات المستقبلية والطاقة النظيفة والمتجددة. وأقام المركز جلسة توعوية بعنوان "استدامة الطاقة لأجيال المستقبل" بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن سلسلة "لقاء عبر الأجيال" التي تنظمها الوزارة. وشارك في الجلسة مجموعة من كبار المواطنين والشباب، لتعميق معارفهم حول سبل تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الريادية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما نظم المركز جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسة الاتحادية للشباب، حول تنمية المهارات المستقبلية للشباب وخاصة في مجالات التحول الرقمي، الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال والصناعات المستقبلية. وشارك في الجلسة باقة من الخبراء من مؤسسة دبي للمستقبل، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نؤمن في الهيئة أن الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل وعماد مواصلة مسيرة الازدهار وبناء الوطن. ونعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك فئة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وندرك مسؤوليتنا الوطنية لإعداد جيل الشباب وتأهيلهم وإمدادهم بالمعلومات والمهارات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة، واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسرّع عجلة تحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ونعمل على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي، خاصة مع وضع دولة الإمارات الشباب في قلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP)، لأول مرة في تاريخ المؤتمر منذ انطلاقته الأولى، والذي تستضيف الدولة الدورة الثامنة والعشرين منه في مدينة إكسبو دبي نهاية العام الجاري."

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "يدعم مركز الابتكار جهود الهيئة لصقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال التقنيات المستقبلية مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها. وبوصفه منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وشريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم، يستثمر المركز في قدرات الشباب وطاقاتهم وإمكاناتهم الواعدة، ليصبحوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبلهم."

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