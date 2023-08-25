مذكرة التعاون هي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الرامية الانفتاح على المجتمع المحلي لتطوير وخدمة القطاع الرياضي بدولة الإمارات بمختلف فئاته

تستهدف مذكرة التعاون دعم مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، البرامج التطويرية، والثقافية لبناء القدرات العلمية وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتعزيز قدراتها

تنظيم مشترك للندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والمؤتمرات المتخصصة والأكاديمية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في دولة الإمارات

وقع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة مذكرة تعاون مع جامعة إمتي في دبي بشأن التعاون في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية والتطويرية، بهدف تعميق ومد جسور الشراكة مع مختلف الجهات الأكاديمية لتحصيل الاعتمادات الخاصة بالأبحاث والدراسات والبرامج التدريبية الخاصة بالمركز، ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى الانفتاح على المجتمع المحلي للمساهمة في تطوير وخدمة القطاع الرياضي الإماراتي بمختلف فئاته من إداريين وأجهزة فنية وتنفيذية.

شهد مراسم التوقيع سعادة سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي جامعة إمتي، فيما وقع على مذكرة التعاون كل من السيد عبد الله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ود. فضيل مالك، نائب مدير جامعة إمتي في دبي.

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة:" تتطلع الهيئة إلى تعزيز أطر الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتضافر الجهود مع الشركاء لتطوير استراتيجيات العمل الرياضي، وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة وبناء جيل متمكن من الكوادر الرياضية قادر على تحقيق الريادة ويواكب رياضة المستقبل، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين الرامية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وزيادة تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالعلوم الرياضية الحديثة".

وأكد عبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، على أهمية توقيع مذكرة التعاون مع جامعة إمتي في دبي، لما سوف ينبثق عنها من خطط أكاديمية وبحثية مشتركة وتنظيم للبرامج التدريبية وإعداد للدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بمجال العلوم الرياضية والطب الرياضي.

وقال محيوه: "إن عقد الشراكات خاصة مع الجهات الأكاديمية هو أساس النجاح والإنجاز والتقدم الذي صب في تعزيز تطوير العمل الرياضي، وتنفيذ خطط عمل مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، فيما يخص إعداد وتأهيل وصقل القيادات الرياضية بدولة الإمارات ورفع مستواهم العلمي والفني في مجال اختصاصاتهم وتطوير كفاءة الأجهزة الفنية والتنفيذية الرياضية بدولة الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على العمل الإداري والفني لدى الجهات الرياضية في الدولة بشكل مباشر، عبر اتباع أحدث الوسائل والدراسات الأكاديمية والممارسات العالمية".

وتعمل مذكرة التعاون على تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما في إطار خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية، والثقافية، وتصميم وتنفيذ برامج علمية أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والمؤتمرات المتخصصة والأكاديمية المشتركة، على أن تقام البرامج التدريبية المتخصصة المشتركة في مقري جامعة إمتي وبالهيئة العامة للرياضة.

جدير بالذكر أن مذكرة التعاون سوف يتمخض عنها العديد من الفعاليات والأنشطة العلمية المتخصصة المشتركة خلال الفترة المقبلة بين مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضية وجامعة إمتي، واستحداث برامج ومسارات تأهيلية جديدة وعدد من ورش العمل والبرامج المتخصصة التي تناقش ملفات نوعية مثل الحوكمة الرياضية، وحقوق الملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها بناء القدرات العلمية وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتعزيز قدراتها من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في دولة الإمارات، ويتطلع المركز إلى تعزيز أواصر التعاون وعقد المزيد من الشراكات مع مختلف الجهات الأكاديمية داخل وخارج الدولة.

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