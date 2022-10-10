· تأهيل الكوادر الرياضية التابعة لشرطة دبي عبر الاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية للمركز

· العمل على إعداد قادة رياضيين جدد عبر تمكين المهتمين في المجال الرياضي من كوادر شرطة دبي

الإمارات العربية المتحدة: عقد مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي اجتماعاً تشاورياً مع القيادة العامة لشرطة دبي في مقر الهيئة العامة للرياضة بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الرياضية التابعة لشرطة دبي عبر الاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية التي ينظمها المركز.

وحضر الاجتماع من طرف المركز كلاً من عبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المركز والدكتور أحمد العامري، مدير التدريب التخصصي وعضو اللجنة العلمية في المركز، وابتسام مصبح، إدارية المركز، ومثّل القيادة العامة لشرطة دبي كلاً من الملازم أول أحمد خلفان، إداري أول قسم التأهيل الرياضي في شرطة دبي، ومحمد إسحاق، المدير الفني في شرطة دبي، وفيصل أيوب، فني قسم التأهيل الرياضي، واتفق الطرفان على عقد اتفاقية شراكة بينهما تنص على تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي شرطة دبي ضمن البرامج التي يطلقها المركز والذي سيقوم بتقديم حلول تدريبية للكوادر الرياضية لشرطة دبي.

وأكد عبدالله محيوه أهمية تعزيز شراكات المركز بما يساهم في تحقيق أهدافه بتعزيز الثقافة الرياضية لدى مختلف الكوادر وخلق قيادات إدارية جديدة ومتمكنة وتابع: "يعمل المركز على تأهيل الكوادر الرياضية في مختلف الاختصاصات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، ويجسد هذا التعاون الرغبة المشتركة في دعم تأهيل الكوادر وتوفير بيئة مناسبة تساعد على تطوير العمل في القطاع الرياضي".

وأشار الملازم أول أحمد خلفان إلى أهمية البرامج التي يطلقها المركز خاصة وأنها معتمدة ومصدقة من الهيئة العامة للرياضة التي تمثل المظلة الأم للعمل الرياضي في الدولة وتابع: "تمثل البرامج المجتمعية والرياضية ركيزة أساسية في المشاريع التي تعمل عليها شرطة دبي، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى الكوادر المهتمة والممارسة للعمل الرياضي والمنتسبة إلى شرطة دبي"

وناقش الطرفان البنود التي من المحتمل أن تتضمنها الاتفاقية ونوعية الدورات التي سيتم تخصيصها للكوادر الرياضية في شرطة دبي والتي ستتم بالاستعانة بمحاضرين ومدربين من مستوى متقدم عالمياً في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة.

يُذكر أن مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي كان قد أعيد إطلاقه مؤخراً من قِبل الهيئة العامة للرياضة، كما أطلق المركز برنامجي دبلوم تخصصيين تحت مسمى ""برنامج التدريب الرياضي الشامل وبرنامج مستقبل الإدارة الرياضية" بهدف تمكين الكوادر الرياضية وإعداد قادة رياضيين جدد.

#بياناتحكومية

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